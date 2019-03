Liam Gallagher | Editors e Patti Smith al Medimex di Taranto

Liam Gallagher sarà in concerto a Taranto a giugno : Tutto quello che c'è da sapere sui biglietti The post Liam Gallagher sarà in concerto a Taranto a giugno appeared first on News Mtv Italia.

Liam Gallagher al Medimex di Taranto - attesi anche Patti Smith - Editors e molti altri : Liam Gallagher al Medimex di Taranto a giugno, confermato ufficialmente per un concerto in programma sabato 8 giugno. Dopo l'annuncio di Patti Smith, giunge oggi la conferma ufficiale della presenza di Liam Gallagher al Medimex: l'ex Oasis sarà in Italia a giugno per due appuntamenti, uno dei quali si terrà a Taranto in occasione della nuova edizione del Festival. I biglietti per il concerto di Liam Gallagher al Medimex saranno disponibili ...

Anche il figlio Gene nel nuovo album di Liam Gallagher atteso per la fine del 2019 : Nel nuovo album di Liam Gallagher ci sarà Anche il giovane Gene. A testimoniarlo sono le immagini comparse sui canali ufficiali dell'ex Oasis, che ha rivelato della presenza di suo figlio nella sua prossima prova di studio. Il disco, che non ha ancora una data di rilascio ufficiale, rappresenterà il seguito ideale di As you are che l'artista ha rilasciato oltre un anno fa. Nonostante le speranze dei fan, non è ancora arrivato il momento ...

I Cure a Glastonbury 2019 - headliners insieme ai The Killers con Liam Gallagher nella line-up : Con i Cure a Glastonbury 2019 si può dire completa la lista degli headliners del festival che prende vita ogni due anni nel Somerset britannico. L'annuncio con l'elenco di tutti gli artisti partecipanti è stato dato il 15 marzo sui canali social ufficiali dello staff del festival, e l'aspetto più bizzarro di uno degli eventi musicali più attesi dell'anno è il sold-out registrato già da ottobre 2018, a poche ore dall'apertura della vendita dei ...

La linea di abbigliamento di Liam Gallagher è a rischio finanziario - l’ex Oasis convoca dei consulenti : La Pretty Green è la linea di abbigLiamento di Liam Gallagher fondata nel 2009, ma ultimamente sta versando in condizioni critiche secondo quanto riporta Drapers, la rivista specializzata nelle news dal mondo della moda. Ultimamente l'azienda ha dovuto affrontare le dimissioni dell'amministratore delegato Simon Rendell avvenute a dicembre, mentre pochi giorni fa anche il direttore finanziario Matthew Emerson ha rinunciato all'incarico. Per ...

La morte della mamma in Two of us di Louis Tomlinson : testo e video del singolo ispirato da Liam Gallagher : Two of us di Louis Tomlinson è dedicato alla scomparsa della mamma del cantante, morta nel 2016 all'età di 43 anni. Johannah Deakin ha perso la sua lotta contro la leucemia e ha lasciato un grande vuoto nella vita di suo figlio Louis Tomlinson che ne parla per la prima volta in un singolo attraverso le parole di Two of us. Disponibile da oggi in tutto il mondo, Two of us è il nuovo singolo di Louis Tomlinson, in radio e in digital download da ...

Liam Gallagher degli Oasis sogna una band formata dai due figli : Una autentica dinastia di band composte da fratelli Gallagher. Liam Gallagher avrebbe convinto i suoi due figli Lennon e Gene a fondare una loro band, proprio come un tempo fece lui con il fratello ...

Liam Gallagher sfotte Noel che andrà in tour con gli Smashing Pumpkins : “Zucche e patate - serve altro?” : Il dissing infinito tra i due ex Oasis continua a colpi di tweet: alla notizia degli High Flying Birds prossimi a un tour con gli Smashing Pumpkins Liam Gallagher sfotte Noel con una certa velenosa ironia: «Zucche e patate, serve altro?». Gli High Flying Birds sono la band fondata dall'ex chitarrista degli Oasis dopo lo scioglimento, nel 2010, con tre album in studio. La nuova formazione di Noel Gallagher, infatti, partirà per un tour estivo ...

L’eterna lotta tra Noel e Liam Gallagher degli Oasis finisce in tribunale per il documentario As It Was? : Come noto tra i due non ha mai regnato la pace, ma ora potrebbe dover essere un giudice a sancire da che parte sta il torto tra i fratelli Noel e Liam Gallagher degli Oasis: da quando la band si è sciolta definitivamente nel 2009 sotto i colpi delle liti infinite tra loro, non sono mancate continue provocazioni reciproche, con l'ultima in ordine di tempo si preannuncia una potenziale battaglia legale. Liam Gallagher, il più litigioso dei due ...