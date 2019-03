La Vita in Diretta | Tibero Timperi e Francesca Fialdini Licenziati!

Retroscena Blogo : La Vita in diretta - Rai1 pensa a Lorella Cuccarini : Lorella Cuccarini potrebbe presto tornare in Rai in pianta stabile. Secondo quanto apprende Blogo, infatti, alla showgirl sarebbe stata offerta la conduzione della nuova edizione, al via a settembre prossimo, di La Vita in diretta.Un impegno quotidiano su Rai1 in un programma da rilanciare, dopo la crisi di ascolti e le tensioni interne che l'hanno caratterizzato negli ultimi tempi. Questa sarebbe la proposta avanzata dal direttore di ...

La Vita in Diretta : fuori Fialdini e Timperi e dentro Paola Ferrari e Giletti? Le indiscrezioni : La Vita in Diretta: da settembre due nuovi conduttori? Le ultime indiscrezioni Francesca Fialdini e Tiberio Timperi non condurranno più La Vita in Diretta? A quanto pare i due presentatori, dopo aver guadagnato con fatica la giusta sintonia, da settembre potrebbero lasciare il timone del programma pomeridiano di Raiuno. In quel di Viale Mazzini si […] L'articolo La Vita in Diretta: fuori Fialdini e Timperi e dentro Paola Ferrari e Giletti? ...

La Vita in Diretta - Lory del Santo e l'incessante dolore per la perdita dei figli : Ieri 22 marzo Lory Del Santo è stata ospite a La vita in Diretta. Intervistata da Francesca Fialdini, l'ex concorrente del Gf Vip è tornata a parlare della morte dei giovani figli. Sfogliando l'album dei ricordi, la Del Santo ha esordito dicendo: "Ricordi che a volte è meglio non ricordare". Lory si

Toto Cutugno in esclusiva a La Vita in Diretta : 'Il concerto a Kiev si farà' : «Certo che ci sarà il concerto a Kiev domani sera, 4mila persone verranno e io, come sempre, li voglio emozionare e non li voglio deludere. Ho inVitato il deputato che ha scritto la lettera a venire ...

La Vita in Diretta - Toto Cutugno : "Il mio concerto a Kiev si farà" : Toto Cutugno è una minaccia per la sicurezza nazionale in Ucraina ? Già, insieme al collega Al Bano , il suo nome è stato scritta nella 'lista nera' delle persone sgradite nel Paese e alcuni deputati ...

Lory Del Santo commossa a La Vita in Diretta : “Ho sognato Loren - è accanto a me” : Lory Del Santo a La Vita in Diretta torna a parlare commossa dei figli Loren e Conor Lory Del Santo è stata ospite de La Vita in Diretta nella puntata odierna per sfogliare l’album dei ricordi insieme a Francesca Fialdini. “Ricordi che a volte è meglio non ricordare”, inizia con queste parole l’intervista dell’ex protagonista del […] L'articolo Lory Del Santo commossa a La Vita in Diretta: “Ho sognato ...

La Vita in Diretta - Francesca Chillemi si confessa : 'Ecco cosa mi ha fatto crescere' : Francesca Chillemi, una delle protagoniste della fiction di Rai1 Che Dio ci aiuti , ieri 21 marzo è stata ospite di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini a La Vita in Diretta . L'ex Miss Italia 2003 ha ...

La Vita in Diretta - Francesca Chillemi si confessa : "Ecco cosa mi ha fatto crescere" : Francesca Chillemi, una delle protagoniste della fiction di Rai1 Che Dio ci aiuti, ieri 21 marzo è stata ospite di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini a La Vita in Diretta. L'ex Miss Italia 2003 ha svelato ai conduttori di dovere molto alle serie televisiva trasmessa sulla prima rete in cui interpr

LIVE CiVitanova-Dinamo Mosca - Champions League volley in DIRETTA : 3-0 - la Lube vola in semifinale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Dinamo Mosca, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile. All’Eurosuole Forum le due squadre si contendono il passaggio del turno e la qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale dove incrocerebbero il PGE Skra Belchatow: si preannuncia una partita particolarmente intensa, avvincente ed equilibrata tra due compagini desiderose ...

LIVE CiVitanova-Dinamo Mosca - Champions League volley in DIRETTA : 2-0 - Lube a un passo dalla semifinale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Dinamo Mosca, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile. All’Eurosuole Forum le due squadre si contendono il passaggio del turno e la qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale dove incrocerebbero il PGE Skra Belchatow: si preannuncia una partita particolarmente intensa, avvincente ed equilibrata tra due compagini desiderose ...

LIVE CiVitanova-Dinamo Mosca - Champions League volley in DIRETTA : ritorno incertissimo - in palio la semifinale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Dinamo Mosca, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile. All’Eurosuole Forum le due squadre si contendono il passaggio del turno e la qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale dove incrocerebbero il PGE Skra Belchatow: si preannuncia una partita particolarmente intensa, avvincente ed equilibrata tra due compagini desiderose ...

La Vita in Diretta - Tiberio Timperi sbotta in diretta sul calo ascolti e un altro big arriva in suo aiuto : "La Vita in diretta è un programma molto seguito": così Tiberio Timperi nella diretta di ieri 20 marzo ha scagliato una frecciatina al veleno a quanti, da diversi mesi, sottolineano i bassi ascolti del programma di Rai1. In effetti non si può dire che sul versante della share i conduttori Francesca

La Vita in Diretta - calo di ascolti? Tiberio Timperi : “È un programma molto seguito” : La Vita in Diretta ascolti, Tiberio Timperi: “È un programma molto seguito” La Vita in Diretta continua a non brillare in quanto a share nonostante alcuni nuovi accorgimenti e la ritrovata sintonia tra i due conduttori. Il talk show pomeridiano di Raiuno, condotto in questa edizione da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, sembra non convincere […] L'articolo La Vita in Diretta, calo di ascolti? Tiberio Timperi: “È un ...

La Vita in diretta : Francesca Fialdini va nel pallone sul caso Ragusa e Ben Affleck : Il fatto è avvenuto durante la puntata del 15 marzo de La vita in diretta. Francesca Fialdini (41 anni) conduttrice del noto programma Rai, è andata nel pallone ben due volte nel corso dello show. In effetti, la Fialdini in quell'occasione ha mostrato una certa disattenzione su due argomenti: il caso Roberto Ragusa e l'attore di Hollywood Ben Affleck. Quest'ultimo, lo ricordiamo, ha da poco ufficialmente detto addio al ruolo di Batman nelle ...