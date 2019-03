I medici in pensione richiamati in corsia | Non si trovano i giovani

Anche il Veneto assumerà medici in pensione : Ci aveva gia' pensato il Molise. Ora replica il Veneto che, con numeri ben maggiori, da' via libera alle Ulss all'assunzione di medici in pensione, per garantire i livelli essenziali di assistenza (Lea). Nella regione che fa della sanita' la bandiera di eccellenza, i camici bianchi non sono piu' sufficienti. Secondo l'ultimo report ne mancano almeno 1300. "Li troveremo soprattutto con i concorsi regolari - ha assicurato il governatore Luca Zaia ...

In Molise saranno richiamati al lavoro medici in pensione : Perché non ce ne sono abbastanza, ed è un problema che potrebbe riguardare presto anche altre regioni

Quota 100 - in Campania la grande fuga dei medici di base : 1.200 in pensione nei prossimi tre anni : L'ALLARME Ettore Mautone medici di famiglia cercansi: studi pieni ma con pochi camici bianchi. La penuria, segnalata a più riprese dai sindacati di categoria, rischia di diventare...