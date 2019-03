De Laurentiis | «Ancelotti lo voglio a vita a Napoli | alla Ferguson»

De Laurentiis : "Vorrei Ancelotti a vita" : 'A vita sulla panchina del Napoli'. I l presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato del futuro di Carlo Ancelotti. 'Lo vorrei qui a vita, come Ferguson a Manchester', le parole del patron ...

De Laurentiis : 'Ancelotti come Ferguson - lo voglio al Napoli a vita' : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Sky Sport da Amsterdam, sede della riunione dell'ECA. In particolare, si è soffermato sul futuro dell'allenatore Carlo Ancelotti : ' Se ho preso un allenatore che è venuto a Napoli, che ama la città, che ...

Napoli - De Laurentiis blinda Carlo Ancelotti : “voglio che sia a vita il nostro allenatore” : Il presidente del Napoli ha parlato del futuro del proprio allenatore, rivelando di volerlo a vita sulla propria panchina Il rapporto tra il Napoli e Carlo Ancelotti si fa sempre più viscerale ogni giorno che passa, legando indissolubilmente l’allenatore di Reggiolo al club azzurro. AFP/LaPresse Un rapporto solido, che il presidente De Laurentiis ha voglia di prolungare il più a lungo possibile: “ho preso un allenatore che è ...

Napoli - l’annuncio di De Laurentiis : “Ancelotti a vita in panchina” : “Lo voglio a vita, sono un po’ sulla linea di Ferguson”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parla del futuro dell’allenatore Carlo Ancelotti sulla panchina del club. “Per me l’allenatore deve essere il punto di riferimento della società, la rappresenta in toto – ha aggiunto parlando in un’intervista a Sky Sport ad Amsterdam a margine ...

De Laurentiis : «Quanti dubbi sul Var lo scorso anno. Spero Ancelotti a Napoli per sempre» : «Pensar male è inevitabile» Aurelio De Laurentiis e la Juventus. Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti. Aurelio De Laurentiis e lo scudetto dello scorso anno. Aurelio De Laurentiis e Icardi. Parla della ferita del campionato scorso. La definisce una ferita aperta. «Che gatta ci covi, sulla conduzione dei campionati, e` un sospetto di parecchi – dice ad Antonio Giordano del Corriere dello Sport -. Il Var e` stato istituito per evitare ...

De Laurentiis : «La prossima sarà un’estate ancelottiana - due-tre cambi importanti» : A Zurigo Aurelio De Laurentiis, a Zurigo col Napoli, ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti. Ha confermato che si è chiusa la trattativa per Hamsik al Dalian. «Hamsik? È andato, la lettera di credito è a posto, abbiamo controllato tutto. Lo abbiamo tenuto stretto tutti questi anni, lo voleva l’Inter, lo voleva il Milan, lo voleva la Juventus. Poi, quando mi ha parlato della Cina, gli ho detto che lo comprendevo ma c’era un nuovo ...