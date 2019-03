Scoperti primi fossili di uccelli preistorici usciti dall' uovo | hanno 125 milioni di anni

ilmessaggero

(Di lunedì 25 marzo 2019) Trovati idiappena. Vissuti 125difa, nel Cretaceo, i piccoli animali erano alti solo tre centimetri e avevano già le piume. Secondo i ...

RaffyB_68 : RT @soniabetz1: Canapa Industriale · Ad Aquileia è stato scoperto il primo sistema di vasche per la #macerazione della #canapa ad oggi not… - rokko1971 : RT @soniabetz1: Canapa Industriale · Ad Aquileia è stato scoperto il primo sistema di vasche per la #macerazione della #canapa ad oggi not… - marinellafly12 : RT @soniabetz1: Canapa Industriale · Ad Aquileia è stato scoperto il primo sistema di vasche per la #macerazione della #canapa ad oggi not… -