Nba 26 punti di Danilo Gallinari e Clippers volano | ok Belinelli

Nba - Gallinari si esalta a New York : 26 punti. Golden State primi a Ovest : TORINO - In NBA i play off sono sempre più vicini e le squadre iniziano a scaldare i motori per la parte più importante della stagione: nella Western Conference i Golden State Warriors tornano al ...

Nba - Gallinari super : 26 punti a New York. Crisi Boston - Spurs ok : ROMA - Danilo Gallinari è sempre più il giocatore decisivo dei Los Angeles Clippers . L'azzurro torna a New York per sfidare la sua prima squadra NBA , i Knicks , e trascina i suoi compagni alla ...

Nba - Boston-San Antonio 96-115 : favoloso Aldridge con 48 punti - Celtics 4° ko in fila : Anche Marco Belinelli si è preso una serata di "relax" chiudendo con 5 punti e 4 rimbalzi, senza far pesare troppo il suo 1/6 dalla lunga distanza sull'economia dell'attacco neroargento. D'altronde l'...

Risultati Nba – Harden stellare - 61 punti per il Barba! I Lakers di LeBron matematicamente fuori dai PlayOff - applausi per il “Gallo” : Una notte colma di emozioni: dal record stellare di James Harden, alla clamorosa eliminazione dei Los Angeles Lakers di LeBron James dai PlayOff Una notte ricca di sfide: spettacolo infinito con le partite NBA, che non deludono mai le aspettative. E’ terminata all’overtime la sfida tra Orlando Magic e Memphis Grizzlies: i padroni di casa hanno trionfato per 123-119, trascinati alla vittoria dai 31 punti di Ross. A Memphis non ...

Nba - Danilo Gallinari sempre più decisivo : 27 punti e Cavaliers battuti : Cleveland Cavaliers-L.A. Clippers 108-110 Più complicata del previsto, ma pur sempre di una vittoria si tratta. La tripla decisiva e del possibile successo di Jordan Clarkson infatti non trova il ...

Nba 2019 - i risultati della notte (23 marzo). James Harden mostruoso - 61 punti! Rockets battono Spurs (Belinelli 11) - 24 di Gallinari trascinano i Clippers : Sette le partite NBA della notte, ma di tutto ciò che s’è visto sui parquet d’America resta un unico, indiscusso protagonista, la cui barba ha ormai chiara fama dentro e fuori dalla massima lega professionistica americana. James Harden, non contento dell’infinita serie di primati della stagione, si regala per la seconda volta il career high a quota 61 punti nella vittoria degli Houston Rockets per 111-105 sui San Antonio Spurs: ...

Nba - James Harden da leggenda : 61 punti e successo contro gli Spurs : Houston Rockets-San Antonio Spurs 111-105 Dopo essersi goduto i 61 punti del suo James Harden, ennesimo apice di una regular season irripetibile, Mike D'Antoni ha dovuto rispondere alla più complicata ...

Nba - Belinelli 17 punti ma Spurs ko. Embiid domina contro Boston : ROMA - Nella notte NBA i Miami Heat fermano la corsa dei San Antonio Spurs : la squadra di Gregg Popovich torna a perdere dopo nove vittorie di fila. Joel Embiid trascina con 37 punti e 22 rimbalzi i ...

Nba risultati : Harden mostro da 57 punti - Toronto manda in crisi Okc : Prova di forza dei Raptors, che si prendono il parquet dei Thunder grazie ai 33 punti di Pascal Siakam e ai colpi decisivi di Kawhi Leonard nel supplementare. Inutili i 42 punti di Russell Westbrook ...

Nba : Milwaukee cade a Cleveland - agli Spurs non bastano 17 punti di Belinelli : Nelle gare della notte Nba , Milwaukee cade a Cleveland 107-102: i Bucks, senza Giannis Antetokounmp o , tengono il primato a Est. Si ferma la corsa di San Antonio : dopo nove vittorie di fila, arriva ...

Nba : Miami ferma la corsa degli Spurs - 17 punti per Marco Belinelli : San Antonio Spurs-Miami Heat 105-110 Non poteva esserci finale migliore per Dwyane Wade nell'eterna sfida con i San Antonio Spurs; l'avversario più insidioso, stimolante e da rispettare con cui il n°3 ...

Nba 2019 - i risultati della notte (21 marzo). 57 punti di Harden non bastano ai Rockets - Spurs KO nonostante 17 di Belinelli : Si sono giocate nove partite in questa lunga notte NBA, e molte di esse sono state particolarmente tirate. Due prestazioni individuali sopra i 40 punti, una sopra i 50, tre overtime: è successo veramente tanto sui parquet d’America. Andiamo a vedere tutto in dettaglio. James Harden ne combina un’altra delle sue, ma stavolta senza vittoria: i suoi 57 punti non bastano agli Houston Rockets per uscire vincitori dal campo dei Memphis ...

Nba - super Gallinari : 24 punti e Pacers ko. I Lakers perdono ancora : ROMA - Uno dei protagonisti della notte NBA è senza dubbio Danilo Gallinari : l'azzurro trascina i Los Angeles Clippers alla vittoria sugli Indiana Pacers con 24 punti in 31 minuti giocati. I Lakers , ...

Nba - D'Angelo Russell da urlo : 44 punti e i Nets rimontano da -25 nel 4° quarto : Sacramento Kings-Brooklyn Nets 121-123 Dopo il primo quarto la gara sembrava avviata verso un successo neppure troppo difficile per i padroni di casa, sopra di 13, 38-23,. Ancora all'intervallo i ...