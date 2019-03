Mancini | “Sfida da non sottovalutare Bernardeschi merita la 10”

calcioweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2019) Robertoin conferenza stampa. Domani l’Italia è impegnata contro il Liechtenstein nel secondo turno delle qualificazioni a Euro 2020. Il ct della nazionale italiana ha dichiarato: “Dobbiamo continuare a crescere e cercare di mantenere la stessa identità a prescindere dall’avversario. Siamo felici perché volevamo riportare entusiasmo e potevamo farlo solo proponendo qualcosa di diverso, attraverso il gioco. Dobbiamo ancora lavorare molto. Qualcosa cambieremo, dopo l’allenamento decideremo. Non ho ancora preso qualche decisione ma sicuramente cambierò 3-4 giocatori, magari anche qualcuno in più. Sfida da non. Ogni partita è difficile: prendere le gare sotto gamba non è accettabile e ogni partita può riservare sorprese, basta vedere il pareggio tra Panama e Brasile”. Parla del centrocampo: “Verratti può fare il regista? Lo può fare, ...

