Israele | razzo su casa a nord di Tel Aviv Idf attacca Gaza | distrutto il “quartier

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2019) Unlanciato dasu unaest di Telha fatto risalire la tensione trae Hamas. L’esercito israeliano – dopo aver richiamato altre truppe e schierato nuovi Iron Dome, il sistema di difesa antimissili – ha risposto all’ordigno, che ha ferito sette persone tra cui tre bambini, dando il via nel tardo pomeriggio ad attacchi su tutta la Striscia contro obiettivi di Hamas, accusata di essere “responsabile del lancio“. La controreazione, in serata, è stata una salva di razzi partiti dalla Striscia verso Sderot e il sud d’, che hanno fatto suonare le sirene di allarme per ore.La situazione di forte allarme – aperti i rifugi pubblici in molte città israeliane, Telcompresa – ha indotto il premier Benyamin Netanyahu ad accorciare la sua visita negli Usa e a ritornare in patria subito dopo l’incontro con ...

matteosalvinimi : Razzo contro #TelAviv. Chi vuole la pace sostiene il diritto all’esistenza e alla sicurezza di #Israele. La mia sol… - Agenzia_Ansa : Israele, razzo da Gaza colpisce casa vicino Tel Aviv - Avvenire_Nei : Un razzo colpisce una casa vicino a Tel Aviv: 7 feriti -