Formula 1 - Schumacher debutterà con la Ferrari in Bahrain

(Di lunedì 25 marzo 2019) Il paddock delè in fermento per la seconda prova del Mondiale di F.1, che si disputerà questo weekend sul circuito del Sakhir. Coinciderà con la prima prova del campionato di2, doveanche Mick, figlio della leggenda delle corse Michael. Dopo il fine settimana di gara, per il tedesco pare si apriranno anche le porte della1: seppur non sia stato ancora confermato ufficialmente, Mick potrebbe debuttare nei test del Sakhir a bordo dellaSF90.Test in-season. Martedì 2 e Mercoledì 3 aprile, infatti sul circuito del Sakhir si disputeranno due giorni di prove della F.1, durante i quali ogni team dovrà mettere a disposizione la vettura per dei giovani talenti. In questa occasione,dovrebbe mettersi al volante delladurante il primo giorno, mentre quello seguente salterebbe dentro l'abitacolo dell'Alfa Romeo C38. La ...

