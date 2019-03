Battisti | pm Greco | ha ammesso tutte le responsabilità

Battisti ha ammesso al pm i 4 omicidi : “Ho fatto del male - chiedo scusa”. Greco : “Fa giustizia di tante polemiche” : Cesare Battisti ha ammesso di avere commesso i 4 omicidi che gli sono stati imputati. E' avvenuto sabato, quando e' stato interrogato in carcere dal pm Alberto Nobili. Battisti , allo stesso pm, ha dichiarato: "Mi rendo conto del male che ho fatto e chiedo scusa ai familiari" delle vittime. "E' un riconoscimento importantissimo al lavoro dei magistrati, una sorta di 'onore delle armi' per chi lo ha inquisito", ha detto Nobili, capo del pool anti ...

Battisti ha ammesso al pm i 4 omicidi. Greco : “Fa giustizia di tante polemiche che ci sono state in questi anni” : Cesare Battisti ha ammesso di avere commesso i 4 omicidi che gli sono stati imputati. E' avvenuto sabato, quando e' stato interrogato in carcere dal pm Alberto Nobili. "E' un riconoscimento importantissimo al lavoro dei magistrati, una sorta di 'onore delle armi' per chi lo ha inquisito", ha detto Nobili, capo del pool anti terrorismo milanese. "La lotta armata ha impedito lo sviluppo di una rivoluzione culturale sociale politica che - ha ...