Basilicata | Di Maio | “Noi autonomi | altri costretti ad ammucchiate con Berlusconi”

Luigi Di Maio - Silvio Berlusconi e Nicola Zingaretti. Le pagelle di Becchi dopo la Basilicata : chi sprofonda : Le elezioni di domenica in Basilicata si possono leggere sostanzialmente sotto cinque aspetti. Il primo. La corsa inarrestabile della Lega, che cinque anni fa in terra lucana neppure s’era candidata. E l’anno scorso, alle politiche del 4 marzo, aveva ottenuto il 6,3%. Domenica ha portato a casa il 1

Di Maio : "Siamo la prima forza politica in Basilicata" : Il Movimento 5 Stelle è il primo partito in Basilicata, ma non potendo contare su una coalizione ha visto arrivare terzo il candidato Antonio Mattia col 20,44% delle preferenze, dopo quello del centrodestra Vito Bardi (41,95%, percentuale che gli ha permesso di diventare il nuovo governatore della Regione) e Carlo Trerotola del centrosinistra (33,23%). Il leader di M5S Luigi Di Maio ha esultato per il risultato raggiunto con ...

Regionali Basilicata - Vittorio Feltri gode a L'Aria che tira : "Cosa provo a vedere Di Maio che si sgretola" : A L'Aria che tira di Myrta Merlino si parlava delle elezioni Regionali in Basilicata. All'ordine del giorno la vittoria del centrodestra, la Lega che mette il turbo e l'impressionante crollo dei grillini. Tra gli ospiti in collegamento anche Vittorio Feltri, direttore di Libero, che picchia duro su

Basilicata : Di Maio - 'non mollare ma combattere - M5S più forte di prima' : Roma, 25 mar. (AdnKronos) - "Questo è il momento di non mollare, questo è il momento di fare ancora di più. Questo è il momento di combattere e, come sempre, il M5S andrà più forte di prima". Lo dice il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, in una diretta Facebook a commento del voto in Basilicata.

Luigi Di Maio commenta le elezioni in Basilicata : "Il sistema spera di far cadere il Governo - ma non accadrà" : "In queste ore io non ci sto a questa narrazione che parla di crollo. Antonio Mattia, senza le ammucchiate, sarebbe il presidente della Basilicata, in una Regione in cui c'erano impresentabili, portavoti di tutti i tipi". A dirlo in un video pubblicato su Facebook è il vicepremier Luigi Di Maio commentando il risultato delle elezioni regionali in Basilicata."Qua si sta cercando di utilizzare qualsiasi risultato elettorale - aggiunge Di ...

Basilicata al centrodestra - vince Bardi. Salvini : «7 a 0 alla sinistra». Di Maio : M5S prima forza - nessun crollo : Il centrodestra vince anche in Basilicata. Quando mancano ormai poche sezioni (ne sono state scrutinate 662 su 681), il candidato governatore della Basilicata per il centrodestra Vito Bardi...