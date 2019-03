Violenta una ragazza fuori dalla discoteca | arrestato

Vercelli : operatore Violenta due ragazzine in una comunità per minori : Tutto era partito da una telefonata delle vittima, interrotta probabilmente proprio dal suo aguzzino. L'uomo, di nazionalità somala, preso mentre fuggiva in Francia con un biglietto di sola andata. Le vittime hanno 11 e 17 anni.Continua a leggere

Poliziotto condannato a sei anni di carcere : ha ripetutamente Violentato una minorenne : Un agente di polizia friulano è stato condannato dal gup del Tribunale di Venezia Andrea Battistuzzi a sei anni e otto mesi di carcere per aver abusato per ben quattro anni della figlia della sua compagna dell'epoca: la giovanissima era minorenne e aveva tra gli 11 e i 14 anni. Le violenze sono finite un anno fa, quando il Poliziotto è stato arrestato e immediatamente sospeso dal servizio. L'inchiesta era partita circa un anno fa, così come ...

Bangladesh : sei uomini Violentano madre e figlia in una fabbrica abbandonata : Orrore in Bangladesh, dove venerdì sera una donna e sua figlia sono state violentate da un gruppo di persone in una fabbrica abbandonata che sorge nei pressi dell'autostrada di Narsigndi. Sabato mattina le vittime sono andate alla polizia per sporgere denuncia e gli agenti hanno tratto in arresto poche ore più tardi Delwar Hossain, 30 anni, e Mohammad Shafik, 25 anni, due membri della gang di aggressori che conta in totale sei persone.Stando a ...

Fiumicino - tre uomini sequestrano e Violentano una trans. Arrestati : Sono stati tratti in arresto i tre uomini, di età compresa tra i 27 e i 30 anni, denunciati da una trans per violenza di gruppo. Nei loro confronti è stata mossa anche l'accusa di sequestro di persona ...

Invitano una trans a casa - la sequestrano e la Violentano : arrestati 3 italiani : Roma, 16 mar., askanews, - L'hanno contattata ieri mattina e invitata a casa, consumando con lei più rapporti sessuali senza averle corrisposto la somma precedentemente pattuita, l'hanno trattenuta ...

Lecce - Violentava la figlia e nacque una bimba : il padre a processo : È una di quelle storie che mai si vorrebbero raccontare quella che giunge da Lecce dove un padre violentava la figlia quotidianamente. Quasi quindici anni di abusi, una terribile parentesi temporale apertasi nel lontano 1995 e chiusasi nel 2011, quando dalla relazione incestuosa è nata una bambina. L'uomo - oggi 52enne originario di un comune del basso Salento e la cui identità rimane nascosta al fine di tutelare la vittima - per troppo tempo è ...

Strappa i vestiti a una donna e prova a Violentarla in strada : Una scena incredibile si è verificata la scorsa notte a via Firenze, nel quartiere Vasto. Un 25enne di origini nigeriane ha aggredito una connazionale 24enne. Il giovane, senza fissa dimora e già noto ...

Sacerdote Violenta una bimba di 7 anni in chiesa. La piccola vomita - lui la costringe a pulire : Abusa di una bambina fino a farla vomitare in chiesa, poi la obbliga a pulire tutto. Il Sacerdote 81enne Sabine Griego, è stato accusato di aver abusato sessualmente dentro la sua chiesa...

Cuneo - arrestato un militare : avrebbe ripetutamente Violentato e minacciato una 13enne : L’incubo era durato per mesi, ma la ragazza che l’aveva vissuto a soli 13 anni, non aveva mai avuto il coraggio di parlarne. Poi, recentemente, un anonimo le aveva fatto una strana richiesta su Instagram: se non avesse mandato subito delle immagini osé, il misterioso ricattatore avrebbe diffuso quelle che le erano state scattate da giovanissima. I messaggi con le minacce sono stati scoperti da un’amica, con cui la giovane vittima si è finalmente ...

Parma - arrestato 37enne : ha Violentato una bambina di 8 anni nel bagno di un negozio : L'uomo, un nigeriano di 37 anni, è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale.Continua a leggere

GB - Violenta 18enne e viene condannato - poi sbotta : 'Ora non potrò più farmi una famiglia' : L'ennesima, terribile vicenda che ha come vittima una ragazza, si è verificata nel gennaio del 2018 nel Regno Unito, precisamente nei pressi di un parco a pochi passi dal Camberley Health Centre. La diciottenne è stata violentata e maltrattata per circa due ore da un venticinquenne di origini romene, Floris-Adrian Gherghelau che, non contento, dopo essere stato condannato in questi giorni a scontare 14 anni di reclusione, si sarebbe lamentato ...

Udine - esplosione Violenta in una palazzina : feriti mamma - papà e figlio di 6 anni : esplosione a Cervignano del Friuli, in provincia di Udine: forse una fuga di gas ha causato lo scoppio, che ha sventrato due appartamenti in via Chiozza. Tre le persone rimaste ferite gravemente, si tratta di un'intera famiglia composta da madre, padre e figlio di 6 anni. In corso le indagini.Continua a leggere

Paura sul volo Istanbul-New York : 30 feriti per una Violenta turbolenza sul Maine : Roma - Una forte turbolenza aerea ha provocato il panico su un volo della Turkish Airlines diretto da Istanbul a New York. All'aeroporto Kennedy di New York le ambulanze richieste dai piloti hanno ...