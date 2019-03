Ramy e Adam | cittadinanza e telefonata chi sono i due ragazzi del bus

termometropolitico

(Di domenica 24 marzo 2019)chii duedel busSenso civico e coraggio, potrebbero essere le due parole che ben sintetizzano l’azione di. Dueni che hanno corso il rischio di morire solo per dare una speranza ai propri compagni e a loro stessi. Nella tragedia sfiorata di San Donato si delineano i tratti di due eroi, piccoli ma con un grande cuore. La vicenda dello scuolabus incendiato poteva trasformarsi in una delle pagine di cronaca più nere del nostro paese.Si sta discutendo molto sulla possibilità di attribuire ai duelaitaliana, ecco a che punto è arrivato il dibattito sulla questione e chiveramente i due adolescenti.: quando lo smartphone non è solo una inutile distrazione Nell’ambito scolastico a più riprese si sottolinea come isiano sempre e costantemente ...

