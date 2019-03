Piacenza | 18enne stuprata da 2 stranieri | confermato il carcere

ilgiornale

(Di domenica 24 marzo 2019) È stata confermata la custodia cautelare innei confronti dei due 35enni honduregni accusati di avere violentato unadi.Stando a quanto riferito dagli inquirenti, il terribile episodio si è verificato l"ultimo giorno di gennaio, all"interno di un appartamento dove i tre si erano riuniti per passare insieme la serata. Ad un tratto la vittima avrebbe ricevuto delle avances, subito respinte, e da qui sarebbe partita la violenza. I due l"hanno infatti presa con la forza, abusando a turno di lei.Tornata a casa, la giovane ha raccontato tutto alla madre, dalla quale è stata accompagnata alla caserma dei carabinieri, che si sono occupati di raccogliere la denuncia e dare avvio alle indagini.Gli esami eseguiti in ospedale sulla ragazza hanno poiquanto da lei raccontato.A finire in manette i dueincensurati originari del centro America, accusati di ...

