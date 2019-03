adnkronos

(Di domenica 24 marzo 2019) di Cristiano Fantauzzinel segno della famiglia per il generale. Il candidato del centrodestra per le elezioni regionali in Basilicata ha scelto di immergersi nel fascino antico di ...

Le_Valentinois7 : New post: 'La giornata di Vito Bardi ' - BinaryOptionEU : La giornata di Vito Bardi - Adnkronos : La giornata di Vito Bardi -