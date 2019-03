Il concorrente di Masterchef sfotte e Bastianich lo asfalta

Masterchef - la durezza di Barbieri verso la concorrente Virginia fa infuriare Bastianich : 'Perché la fai piangere?' : Nella quinta puntata di Masterchef 8 il giudice Bruno Barbieri si rivolge duramente alla concorrente Virginia Fabbri. La donna trema e quasi non riesce a parlare. Al termine del giudizio è un altro ...

Imbarazzo a Masterchef : Barbieri becca il concorrente e lo ‘distrugge’ davanti a tutti : A Masterchef, edizione numero 8, il meccanismo è sempre lo stesso. La novità di quest’anno è l’arrivo di un nuovo giudice. Dopo Carlo Cracco e Antonia Klugmann, c’è lo chef Giorgio Locatelli con Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich. Siamo ancora agli inizi, il cooking show in onda su Sky Uno è solo alla quarta puntata, e gli aspiranti chef in gara hanno ancora tanti piatti da cucinare per stupire i giudici, ma qualcuno, suo ...