I fratelli minori più intrepidi e ribelli dei grandi? Non è sempre così

fratelli e sorelle minori sono più intrepidi - avventurosi e ribelli : convinzione fondata o falso mito? : Una convinzione diffusa, anche in ambito scientifico, quella che sosterrebbe che Fratelli e sorelle minori sono più intrepidi, avventurosi e ribelli rispetto ai primogeniti. Ma ora un nuovo studio dimostra che non è così. E’ quanto afferma la ricerca guidata dall’Istituto Max Planck per lo sviluppo umano e pubblicata sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), la quale smentisce l’idea ...