Un secolo fa nasceva il fascismo - ma furono in pochissimi ad accorgersene : “Fascism” in inglese, “Faschismus” in tedesco, “fascismo” senza intermediazioni in spagnolo e portoghese: cento anno fa, in un'auletta dappoco che ospitava il bivacco di uno sparuto manipolo, veniva coniata una delle due parole che l'italiano del Novecento avrebbe regalato al vocabolario delle altre nazioni. Era il 23 marzo del 1919: nascevano i Fasci Italiani di Combattimento. Un uomo solo al comando: Benito Mussolini, ex combattente e reduce, ...