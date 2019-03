Roma | sequestrata la stazione metro Barberini dopo il cedimento di un gradino della scala

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019) La, a, è stata chiusa da Atacdisposizioniautorità giudiziaria. Il sequestro sarebbe legato al recente guasto su una delle scale mobili. Giovedì infatti la fermata era stata chiusa per diverse ore a causa deldi undi unamobile. Intanto è stata chiusa per verifiche tecniche anche laSpagna (linea A). L’azienda per la mobilità pubblicaCapitale fa sapere che è attiva una linea bus di supporto tra Flaminio e Termini, con fermate proprio a piazzae via Veneto.Da ottobre è ancora chiusa un’altracentrale, Repubblica, per un incidente sullamobile nella quale rimasero feriti dei tifosi del Cska di Mosca.L'articololaildi unmobile proviene da Il Fatto Quotidiano.

