Metro A nel caos a Roma | sequestrata Barberini | dopo Repubblica chiusa anche Spagna

Metropolitana nel caos : stazione Barberini sequestrata : Atac ha provveduto a chiudere la stazione Barberini della Metropolitana di Roma su disposizione dell'autorità giudiziaria in seguito al cedimento delle scale mobili di giovedì scorso che, stando a quanto raccontato dai testimoni si sarebbero accartocciate mentre molti passeggeri stavano transitando sopra di esse. E Dopo Barberini è la terza stazione posta sotto sequestro che segue quelle di Spagna e Repubblica.#info #Atac - metro A: ...

Genova - fumo nella Metro in centro : evacuata la stazione di piazza De Ferrari : Stazione metro in piazza De Ferrari, in pieno centro a Genova, evacuata a causa di un denso fumo nero. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Ancora da chiarire le cause del fumo che potrebbe essere stato provocato da un corto circuito o dal surriscaldamento di un apparecchio in uso lungo la linea. L'articolo Genova, fumo nella metro in centro: evacuata la stazione di piazza De Ferrari sembra essere il primo su ...

Roma : si blocca la scala mobile - paura nella stazione della Metro di Barberini : paura nella stazione della metro di Barberini, a Roma, per una scala mobile in blocco. L’ultimo gradino si è rotto e alzato: fortunatamente non si registra nessun ferito. La fermata al momento è stata chiusa. L’incidente riporta alla mente quanto accaduto nella quando la scala mobile crollò e alcuni tifosi del Cska in trasferta per la Champions League rimasero gravemente feriti. L'articolo Roma: si blocca la scala mobile, paura nella ...

Era la Metro A - ora è il tunnel della Manica : Sarà tutto un problema di ascensione sociale, sarà il centro delle élite che si blinda contro i barbari alle porte, sarà la voglia della Capitale di farsi notare fino in Cina (dove la notizia è rimbalzata prontamente) in occasione della visita del suo presidente, sarà il mondo cinico e materiale che batte un altro duro colpo alla reputazione della giunta Raggi dopo l'arresto del suo De Vito, ma il ...

Si accartoccia l’ultimo gradino della scala mobile - paura nella Metropolitana di Roma : paura nella stazione della metro di Barberini. La fermata Barberini è stata chiusa infatti stamani per il cedimento del gradino di una scala mobile.Secondo quanto si è appreso non ci sarebbero feriti ma la rottura del gradino, che di fatto ha lasciato un piccolo vuoto, ha spaventato molti passeggeri. Molti, secondo i racconti di chi si trovava sull...

Cede un gradino della scala mobile : paura nella Metro Barberini di Roma : Grande spavento alla fermata della metro Barberini in pieno centro a Roma. Come si evince da alcune immagini presenti sul web questa mattina un gradino della scala mobile che porta i passeggeri dalla superficie alla fermata sotterranea è collassato. Al momento non risultano esserci persone ferite. Una situazione, fortunatamente con esito diverso, assimilabile a quanto accaduto lo scorso ottobre ad un gruppo di tifosi del Cska Mosca su una ...

Quanti abitanti ha Milano nel 2019 : numero popolazione Comune - Provincia e area Metropolitana : Capitale della moda e della finanza Milano è considerato uno dei centri più importanti in Italia e in Europa per il suo ruolo centrale a livello economico e degli affari. Ma non solo. Il capoluogo lombardo è infatti una tra le città più grandi e popolose d’Italia. Come noto i dati demografici della popolazione sono variati nel corso del tempo, ma in linea di massima a parte qualche battuta d’arresto hanno conosciuto una crescita esponenziale ...

Tirreno-Adriatico 2019 - Vincenzo Nibali in difficoltà nella cronoMetro a squadre. Squalo in ritardo di condizione - obiettivo Giro : Vincenzo Nibali si è presentato alla Tirreno-Adriatico 2019 per trovare il giusto colpo di pedale in questo avvio di stagione, lo Squalo ha debuttato all’UAE Tour di fine febbraio e ha poi puntato sulla Corsa dei due Mari per entrare nel vivo di quest’anno agonistico ma la cronometro a squadre d’apertura non ha dato i segnali sperati quando mancano meno di due mesi all’inizio del Giro d’Italia. La Bahrain Merida ...

Le brusche frenate nel metrò a Milano : Ce ne sono state tre in pochi giorni: l'azienda dice che il problema non è cosa causa le frenate ma la loro "intensità" (e ci sta lavorando)

Robyn : il video dei fan che cantano nella Metropolitana di New York “Dancing On My Own” ti svolterà la giornata : Bellissimo <3 The post Robyn: il video dei fan che cantano nella metropolitana di New York “Dancing On My Own” ti svolterà la giornata appeared first on News Mtv Italia.

Feriti nel metrò a Milano : indaga la Procura - sigilli ai vagoni. Atm al lavoro per calibrare le frenate : Aperta un'inchiesta dopo l'ennesima brusca frenata dovuta all'entrata in funzione del sistema automatico di sicurezza

Violenta frenata di un convoglio nella Metropolitana di Milano : sul posto tre ambulanze e un’automedica per soccorrere i feriti : Due persone sono rimaste ferite oggi pomeriggio, poco dopo le 16, in seguito a una frenata brusca di un convoglio della metropolitana M1 all’altezza della banchina di Cadorna, direzione Sesto Primo Maggio. Sul posto ci sono tre ambulanze e un’automedica del 118. La linea è stata momentaneamente sospesa tra Cadorna e Pagano, già allestiti bus sostitutivi per i viaggiatori. L'articolo Violenta frenata di un convoglio nella ...

Napoli - 24enne abusata nell'ascensore della Metro : i tre fermati ci avevano già provato : L'avevano presa di mira da tempo: avevano provato a violentarla, già una ventina di giorni fa. Non erano suoi amici, ma fingevano di esserlo. Di certo, erano conoscenti: in buona fede, un amico comune aveva presentato i tre responsabili del terribile fatto, alla ragazza 24enne. Due giorni fa, l'hanno stuprata in un ascensore della stazione della Circumvesuviana di San Gorgio a Cremano, comune dell'hinterland napoletano. Incensurati, poco più che ...