Luigi Di Maio | la risposta stizzita del grillino alle critiche di Salvini sulla Cina

Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini : "Lui ha il diritto di parlare - io il dovere di fare i fatti" : "Lui ha il diritto di parlare io ho il dovere di fare i fatti, come ministro dello Sviluppo economico. Oggi abbiamo firmato accordi per 2,5 miliardi e potenziale di 20. Questi sono i fatti che mi interessano". Così Luigi Di Maio ha risposto a chi gli chiedeva della perplessità dell'altro vicepremier Matteo Salvini sul memorandum siglato da Italia e Cina, a proposito del fatto che nel paese di Xi Jinping "non c'è libero ...

Virginia Saba parla di Luigi Di Maio : 'Stiamo vivendo una storia molto romantica' : Virginia Saba , come ci svela il suo profilo ' Linkedin ', è una giornalista professionista esperta in cronaca, sport, cultura e Politica. Attualmente collabora per il gruppo editoriale Unione Sarda-Videolina e Mediaset ed è iscritta al terzo anno della 'Pontificia Facoltà Teologica' di Cagliari. La ...

Luigi Di Maio - la bomba sulle regionali di domenica. Il dato segreto : M5s verso la catastrofe : Una bomba su Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle alla vigilia delle delicatissime regionali in Basilicata di domenica. Si chiama reddito di cittadinanza. Beffa grillina: come ricorda il Fatto quotidiano, è l'unica regione in cui si sono registrate "zero domande" per il sussidio pentastellato. dato

Dopo Luigi Di Maio anche Giuseppe Conte boccia lo Ius Soli : “Questione da non riaprire” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, conferma la linea già espressa questa mattina da uno dei suoi vice, Luigi Di Maio: lo ius Soli non è un argomento all'ordine del giorno e non si farà. "Stiamo parlando di un singolo caso. Non approfittiamone in modo strumentale per 'squarciare' una prospettiva ben più ampia”, dice riferendosi al caso di Rami, il ragazzino egiziano che ha chiamato i soccorsi che hanno salvato gli studenti sul bus ...

Virginia Saba racconta la sua 'storia molto romantica con Luigi Di Maio' : 'Sto vivendo una storia molto romantica con Luigi Di Maio. Certo, la viviamo giorno per giorno con entusiasmo, cercando di stare insieme il più possibile, impegni permettendo'. Così inizia la lunga ...

Augusto Minzolini : il sondaggio di Alessandra Ghisleri che fa tremare Luigi Di Maio e il Movimento 5 stelle : "Se andiamo sotto il 20 per cento sono guai". Luigi Di Maio è terrorizzato dal calo dei consensi e dopo aver visto il sondaggio di Alessandra Ghisleri ha "tracciato con i suoi consiglieri una linea Maginot invalicabile per la salvezza dei 5stelle", rivela Augusto Minzolini nel suo retroscena su Il G

Virginia Saba racconta la sua "storia molto romantica con Luigi Di Maio" : "Sto vivendo una storia molto romantica con Luigi Di Maio. Certo, la viviamo giorno per giorno con entusiasmo, cercando di stare insieme il più possibile, impegni permettendo". Così inizia la lunga intervista a Virginia Saba, la fidanzata del vicepremier Luigi Di Maio, pubblicata nel nuovo numero del settimanale Dipiù diretto da Osvaldo Orlandini. Trentasette anni, cagliaritana, dopo il suo debutto in società sottobraccio al suo amore ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - la voce in Senato : "Questa roba qui è finita" - addio governo : "Fuori dal taccuino ti dico che questa cosa qui è già finita". È GianLuigi Paragone, ex leghista oggi Senatore del M5s, a confessare ad Augusto Minzolini, collega che ha fatto la sua stessa strada (giornalista, parlamentare e ritorno), la chiusura del capitolo gialloverde. Il retroscena del Giornale

Matteo Salvini - tre siluri contro Luigi Di Maio : "Quando sento parlare di...". Lega e M5s - ore caldissime : Risponde a tono, Matteo Salvini, colpo su colpo. Luigi Di Maio, alla Stampa e poi ad Agorà su Raitre, ha annunciato che il governo, su suo input, lavorerà a un nuovo sistema integrato di sicurezza perché la gestione del Viminale, così com'è, non funziona più. Una invasione di campo a cui il titolare

Il guru dei navigator scelto da Luigi Di Maio vuole viaggiare solo in business class : Domenico Parisi, neopresidente M5S dell’Anpal, sta conducendo una sua personale battaglia sui rimborsi degli aerei per tornare a casa. Negli Stati Uniti Reddito di Cittadinanza, perché sarà un flop " "Ho cercato lavoro in Mississippi: mi hanno offerto un posto come cappellano militare" "

Luigi Di Maio : “Lo ius soli non è nell’agenda di questo governo” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio rilancia la proposta di concedere la cittadinanza italiana "al bambino di origine egiziana che ha chiamato i soccorsi" e ha contribuito a sventare l'attentato di San Donato Milanese. Ma conferma: niente ius soli, non è tra i punti dell'agenda di governo.Continua a leggere

Luigi Di Maio bombarda Salvini - l'invasione di campo : "La sicurezza così com'è non funziona più" : Una invasione di campo. Luigi Di Maio, intervistato dalla Stampa, spiega che il sistema-sicurezza di Matteo Salvini "così com'è non funziona più". Due giorni dopo l'attentato dell'autista senegalese all'autobus di studenti a San Donato, il leader del M5s e ministro dello Sviluppo ridisegna le prerog

Luigi Di Maio annuncia un piano sulla sicurezza : "Non decide Matteo Salvini" : "Bisogna affrontare il tema della sicurezza interna, anche alla luce di quello che è successo nel Milanese". Intervenendo ad Agorà il ministro dello Sviluppo economico ha annunciato che a breve sarà presentato un programma per la sicurezza di chi vive in Italia. Un concetto, questo, sostenuto dal vicepremier anche in un'intervista a La Stampa: "Credo che l'Italia debba iniziare a dotarsi di una National Security Strategy sul ...

Luigi Di Maio : curriculum - età e fidanzata - il profilo del politico : Luigi Di Maio: curriculum, età e fidanzata, il profilo del politico Vita privata e carriera di Luigi Di Maio È vicepresidente del Consiglio e Ministro dell’ economia e dello sviluppo, è stato il più giovane a ricoprire la carica di vicepresidente della camera dei deputati (appena 26 anni). È facile capire che si tratta di Luigi di Maio. Meno noto, probabilmente, è il suo percorso fino al Governo Conte, che ha permesso al leader Cinque Stelle ...