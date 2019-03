Recupero serie B - Lecce-Ascoli 7-0 : ANSA, - ROMA, 23 MAR - Lecce-Ascoli 7-0, 5-0, nel Recupero del campionato di serie B giocato oggi allo stadio Via del Mare a Lecce. Queste le reti: nel pt 4' Tabanelli, 16' Petriccione, 19' La Mantia, ...

Lecce-Ascoli 7-0 - il recupero è da record : i tifosi marchigiani via a metà primo tempo : Il recupero è da record, il 7-0 del Lecce sull'Ascoli, che veniva da 5 gare utili. Tre gol in venti minuti, 5 nel primo tempo, il sesto dopo un'ora e poi il ritmo scende, diventa amichevole, eppure ...

Lecce-Ascoli - standing ovation per Scavone : Si sta giocando il recupero valido per il campionato di Serie B tra Lecce e Ascoli, partita sospesa dopo il terribile scontro del centrocampista Manuel Scavone con il calciatore portato fuori in ambulanza. Per fortuna nessuna grave conseguenza per il calciatore, adesso Lecce ed Ascoli sono in campo per il recupero. Nel primo tempo dominio per i padroni di casa, dopo 28 minuti il risultato è già di 4-0, in rete Tabanelli, Petriccione, La ...

Balata a Lecce-Ascoli - targhe alle due società nel pre partita : Nel pre gara di Lecce-Ascoli, recupero della 22a giornata della Serie BKT in programma sabato 23 marzo alle ore 18, il presidente della Lega B Mauro Balata consegnerà due targhe ai presidenti delle due società, Saverio Sticchi Damiani e Giuliano Tosti. Un gesto che vuole essere un ringraziamento ma soprattutto una testimonianza per un comportamento, quello dei due club, che lo scorso primo febbraio in accordo con la Lega B e il suo ...

Prosecuzione Lecce-Ascoli - ecco la data ufficiale : Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, – preso atto della decisione dell’arbitro di interrompere, dopo 4’’ del primo tempo, la gara LECCE – ASCOLI, valida per la 3a giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2018/2019, in programma venerdì 1 febbraio u.s. (C.U. LNPB n. 102 del 5 febbraio 2019), a seguito del grave infortunio occorso al calciatore Manuel Scavone le cui condizioni erano apparse subito gravi e ...

Malore Scavone - Ciciretti racconta gli angoscianti momenti durante Lecce-Ascoli : “non riuscivo a farlo riprendere” : Amato Ciciretti racconta i momenti del Malore di Manuel Scavone durante Lecce-Ascoli: l’attaccante spiega la manovra di soccorso utilizzata “Gli ho aperto la bocca mentre Mancosu estraeva la lingua. Subito dopo il contrasto aereo tra Beretta e Scavone, non mi sono reso conto di quanto stesse accadendo”. Così Amato Ciciretti ha raccontato gli angoscianti attimi vissuti lo scorso primo febbraio durante i primi minuti di ...

