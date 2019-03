La rincorsa dei 5 Stelle

quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019) Se la politica sulla sicurezza ha portato tanta fortuna a Salvini, ecco Di Maio proporne una propria., D'altra parte Salvini non aveva invitato gli imprenditori al Viminale?,. Ha cercato di fare ...

it_inter : La rincorsa di #Icardi è cominciata, nel mirino c'è la partita con la Lazio: stretta di mano con #Spalletti, allena… - sporchidistampa : @vantespresso Mi dispiace per questa tua vicissitudine. Purtroppo la mamma dei coglioni è sempre incinta. Anche a m… - SisalMatchpoint : Chi vincerà la puntata di '4 contendenti'? Come dei novelli Borghese siamo andati ad analizzare la rincorsa per un… -