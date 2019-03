In occasione del lancio di Sekiro | Shadows Die Twice un uovo tema per PS4 è disponibile

eurogamer

(Di sabato 23 marzo 2019) Se dedicherete questo fine settimana aDie, molto probabilmente non sarete i soli.Ebbene, per festeggiare ildell'attesa avventura From Software, Sony ha pubblicato gratuitamente un nda scaricare per la vostra PS4. Naturalmente si tratta di undedicato proprio a, la cosa giusta per aumentare l'entusiasmo degli appassionati in vista delle lunghe sessioni di gioco.Neltroveremo alcune interessanti illustrazioni del personaggio principale de gioco, oltre che la colonna sonora e altri effetti audio, riporta Pushsquare.Leggi altro...

Radio1Rai : Dai campi del Tennesse fino ai treni di Tozeur: la mappa musicale di Franco Battiato è sconfinata. Ma noi, in occas… - Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle… - marcocappato : 'Le prossime elezioni europee devono essere l’occasione per promuovere un sistema federale europeo in favore della… -