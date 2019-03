In caso di no deal | in Gran Bretagna si fa scorta di carta igienica

Brexit - Italia pronta in caso di 'no deal' : A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di Palazzo Chigi , il primo è stato preparato dal ministero dell'Economia e "ha come obiettivo quello di garantire la continuità operativa e la stabilità dei ...

Gli studenti del programma Erasmus+ nel Regno Unito saranno garantiti anche in caso di “no deal” : Il Parlamento Europeo ha approvato delle misure d'emergenza per finanziare tutti i progetti iniziati prima del 29 marzo

Londra annuncia un drastico taglio dei dazi sull'import in caso di No deal : In caso di "no deal", la Gran Bretagna intende ridurre drasticamente i dazi e tariffe all'ingresso del Paese. Come ha reso noto il ministro britannico per il Commercio, George Hollingbery, le tariffe d'importazione saranno tagliati fino all'87%. Solo su prodotti agrari saranno posti dazi limitati, in modo da proteggere i produttori nazionali.Le nuove norme entreranno in vigore la sera del 29 marzo, se non si riuscirà a varare entro quella ...

Brexit - pronto il piano B : zero dazi sull'87% delle merci in caso di «no-deal» : Nella giornata del 13 marzo il ministro del Commercio, Liam Fox, ha invitato i rappresentanti del mondo delle imprese a una «discussione» sul piano di tariffe presentato dall'esecutivo.

Irlanda prepara leggi in caso di no deal : Il governo di Dublino ha infatti presentato in Parlamento un pacchetto di leggi d'emergenza destinate a diventare operative per tamponare l'impatto sull'economia irlandese di un eventuale no deal fra ...

BREXIT - MAY VA DA JUNCKER/ Ultime notizie - l'agenzia Standard&Poor's 'Ecco gli esiti in caso di no-deal' : BREXIT, oggi la premier May da JUNCKER a Bruxelles. Intanto l'agenzia americana Standard&Poor's analizza i possibili scenari di un no-deal

C’è un accordo per garantire il programma Erasmus+ per un anno dopo Brexit anche in caso di “no deal” : Il Parlamento Europeo e la Commissione Europea hanno raggiunto un accordo per garantire il finanziamento del programma Erasmus+ per quanto riguarda il Regno Unito anche in caso di scenario “no deal”, cioè un’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza accordo. Tutte

Brexit - No-deal : piano per evacuare Regina in caso di disordini : Teleborsa, - Lo scenario di un divorzio senza accordo, il tanto temuto No-deal, avanza a grandi passi e Londra prepara le contromosse. La Regina Elisabetta II e il resto della Famiglia Reale saranno ...

Brexit - “un piano segreto per evacuare la Royal family in caso di disordini per il no deal” : Il primo ministro britannico Theresa May è “determinata” ad attuare la Brexit il 29 marzo e a ottenere concessioni da Bruxelles sull’accordo di ‘divorzio’, nonostante il rifiuto categorico delle istituzioni comunitarie a rivedere il negoziato. Ma l’avvicinarsi della data sembra sempre più rivelare la confusione in cui è precipitato l’esecutivo. Il Sunday Times riporta una notizia che per ora non è stata ...

