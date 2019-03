Giovedì Grasso 2019 : data - quando è e che significa. Il calendario : Giovedì Grasso 2019 : data , quando è e che significa. Il calendario data Giovedì Grasso 2019 Carnevale e Pasqua non hanno una data precisa, variano ogni anno. Quest’anno il periodo di Carnevale inizia il 3 marzo 2019 con Martedì Grasso il 5 marzo e Giovedì Grasso (ultimo Giovedì di festa prima dell’inizio della Quaresima) il 28 marzo 2019 . Festa all’insegna del divertimento, del gioco, delle maschere e, perché no, delle ...

Giovedì Grasso : a Lucerna in 15'000 nelle strade alle 5.00