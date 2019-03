F1 | problemi con la partenza | i piloti non vedono bene il semaforo Novità possibili nel

Almeno 3 problemi mai risolti con Huawei P9 Plus : perché cambiarlo oggi 21 marzo : Ci sono smartphone che hanno vissuto la loro epoca d'oro qui in Italia, caratterizzata da un buonissimo impatto sulle vendite come avrete potuto notare in questi mesi con Huawei P9 Plus. Allo stesso tempo, però, per tutti arriva il momento dell'addio, perché l'evoluzione nel mercato smartphone corre veloce e alcuni problemi noti non sono mai stati affrontati in modo opportuno dai produttori. A volte anche in modo consapevole. Il device in ...

Di nuovo attuali i problemi con la fotocamera per Samsung Galaxy S8 : due cose da sapere : Stiamo vivendo una settimana a dir poco intensa per quanto riguarda il Samsung Galaxy S8. Tutto ruota attorno all'aggiornamento di marzo, considerando il fatto che i modelli no brand hanno già iniziato a fare questo step come abbiamo avuto modo di approfondire nella giornata di ieri. In attesa che la situazione si sblocchi anche per i prodotti TIM, i quali lo ricordiamo ancora non hanno avuto modo di imbattersi in Android Pie, ci sono alcune ...

Skriniar : 'Non ho problemi con qualsiasi partner in difesa' : Ma se anche non dovesse succedere, il mondo non crollerà. partner? Mi piace giocare con chiunque. Non sono sicuro di aver mai giocato con Lukas Stetina, probabilmente solo con l'Ucraina a novembre ...

Segnalati problemi bootloop per Huawei P20 Lite : alcuni utili consigli : Negli ultimi tre mese abbiamo riscontrato diversi aggiornamenti per uno smartphone molto popolare come il cosiddetto Huawei P20 Lite. In attesa che si smuovano le acque anche sul fronte Android Pie ed EMUI 9, occorre fare il punto della situazione su un problema abbastanza diffuso, o comunque non così isolato come si potrebbe pensare. Mi riferisco al bootloop, con improvvisi blocchi dello smartphone che per forza di cose stanno mettendo in ...

Ancelotti al Napolista : «Al Bayern problemi con lo staff tedesco - non con i giocatori» : La cultura della sofferenza Nell’intervista al preparatore atletico del Napoli Francesco Mauri e al suo staff, è intervenuto di tanto in tanto anche Carlo Ancelotti che ha raccontato le divergenze che nacquero al Bayern. «In realtà i problemi li avemmo con lo staff del Bayern, lo staff fisso dei tedeschi con cui ebbe problemi anche Guardiola. Non tanto con i giocatori. È sempre una questione di mentalità, di cultura. Poiché il calcio ...

“Papà controllati” - ecco 10 pit-stop contro i problemi maschili : Semaforo rosso per i maschi italiani, mai schierati in pole position quando si tratta di fare prevenzione, invece prima sosta obbligata per vincere in salute. Così, per la seconda edizione della campagna ‘Papà controllati‘, la Società italiana di urologia (Siu) invita i maschi di ogni età a una serie di pit-stop – da cui lo slogan #fermartieriparti – per correre con la marcia giusta, il ‘Gran premio della ...

Continuano ad esserci problemi TIM con app ufficiale MyTIM il 19 marzo : Ci sono ancora segnalazioni per quanto riguarda i problemi TIM oggi 19 marzo, soprattutto in riferimento agli utenti con contratto fisso e mobile che stanno provando ad utilizzare l'app ufficiale MyTIM. La questione, va detto, aveva preso piede già nella giornata di lunedì, ma nel giro di pochi minuti il bug era rientrato. Oggi invece stiamo assistendo a qualche lamentela in più, mentre dalla compagnia telefonica non giungono ancora ...

Ametrano : "Napoli con problemi di ricambi in mediana. Su Fofana...' : Mi auguro che maturi Raffaele Ametrano , attuale allenatore ed ex calciatore, a Marte Sport Live parla del Napoli e di Fofana. Queste le sue parole: "Il centrocampo del Napoli? C'è un problema di ...

Rimborso totale dell’Asus ZenFone 3 con problemi alla fotocamera : upgrade il 18 marzo : Da tempo sto provando a monitorare i feedback da parte di coloro che in questi anni hanno deciso di acquistare un Asus ZenFone 3. Chi prima, chi dopo, ha dovuto fare i conti coi problemi di messa a fuoco della fotocamera posteriore, al punto che oggi 18 marzo voglio condividere con voi alcuni riscontri in merito all'assistenza. Dopo il nostro ultimo bollettino di inizio 2019, che potete consultare tramite l'apposito articolo, proviamo a capire ...

Alcuni Samsung Galaxy S10 hanno problemi con Android Auto : Alcuni neo-possessori dei Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus stanno segnalando sul forum del produttore coreano di avere un problema con Android Auto L'articolo Alcuni Samsung Galaxy S10 hanno problemi con Android Auto proviene da TuttoAndroid.

Disastro Ethiopian Airlines : il Boeing 737 Max andava troppo veloce - il pilota : “problemi a controllare il velivolo” : L’aereo della Ethiopian Airlines “andava troppo veloce già dopo il decollo” è quanto emerge dall’audio della comunicazione tra la torre di controllo dell’aeroporto della capitale etiope e il pilota del volo 302. Questo secondo quanto riporta la Reuters citando una fonte che avrebbe ascoltato la conversazione del Boeing 737 Max 8, che si e’ schiantato domenica scorsa nei pressi di Addis Abeba. Il pilota ...

Ethiopian 302 : i piloti con problemi e troppo bassi per rientrare tentarono di guadagnare quota : Teleborsa, - Le prime analisi dei registratori di bordo del volo ET302 della Ethiopian Airlines, schiantatosi al suolo subito dopo il decollo da Addis Abeba con 157 persone, stanno rivelando elementi ...

problemi su antiriciclaggio - Conto Arancio nel mirino di Bankitalia : La Banca d'Italia ha sospeso le operazioni sulla nuova clientela della succursale italiana di Ing Bank. Il provvedimento per l'istituto del Conto Arancio è stato adottato dopo verifiche ispettive, condotte dal 1° ottobre 2018 al 18 gennaio 2019, dalle quali sono emerse carenze nel rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio. La clientela in essere, precisa Bankitalia, non é toccata dal provvedimento.Ing Bank ha ...

