Concorso assistente sociale in Toscana e Campania | educatore nido in Lombardia

(Di sabato 23 marzo 2019) Nella Gazzetta Ufficiale n° 23 del 22 marzo sono stati pubblicati nuovi concorsi pubblici per la professione dieddi asilo. I bandi, con scadenza fino al 21 aprile verranno espletati, presso il Comune di San Vincenzo e quello di Acerra () e presso il Comune di Seregno, per l'assunzione di tre educatori. A seguire, le informazioni e i requisiti.Due concorsi per assistenti sociali Il Comune di San Vincenzo, in provincia di Livorno, indice un avviso di selezione pubblica, per l'assunzione a tempo determinato di assistenti sociali, con riserva di posti ai Volontari delle Forze Armate. Sono ammessi alla selezione, tutti i cittadini od equiparati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e in possesso di:Diploma universitario di; Oppure, diploma universitario in Servizio; Oppure, laurea specialistica ...

