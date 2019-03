Wall Street parte sottotono

Il sommario del numero di marzo di Wall Street Italia in edicola : in edicola il numero di marzo di Wall Street Italia il mensile di economia, consulenza finanziaria e lifestyle Copertina a metà strada tra economia e filosofia per il terzo numero dell'anno di WSI. Oscar di Montigny , amministratore delegato di Mediolanum Comunicazione, ideatore e fondatore di MCU-Mediolanum Corporate University. Nell'...

Con i jeans in Borsa : Levi’s torna a Wall Street : Milano. Altro che Airbn, Pinterest, Uber o altre creature dell’economia digitale. La prima matricola del 2019 della Borsa Americana è una figlia del vecchio West nata 165 anni fa. Oggi, infatti, Wall Street ha indossato un bel paio di jeans Levi’s: sì, proprio il classico 501, la sigla che dal 1890

Brexit slitta ad aprile - a Wall Street scintille Apple e Levi's : In occasione dell'asta di martedì prossimo 26 marzo il ministero dell'Economia offrirà tra 2 e 3 miliardi di euro tra Ctz novembre 2020 e Btpei a 10 anni. In particolare, Via XX Settembre metterà a ...

Levi Strauss - esordio col botto a Wall Street : I jeans Levi's volano ai primi scambi a Wall Street, salendo di oltre il 32% a 22,22 dollari per azione rispetto al prezzo di 17 dollari fissato nell'IPO. L'azienda di San Francisco sbarcata al New ...

Wall Street - Apple stellare : torna in cima al mondo su nuovo Buy : Apple sotto i riflettori in attesa dello special event Giornata da incorniciare a Wall Street per Apple, oggi in rialzo del 3,5% sul Dow Jones, e tornata la più capitalizzata compagnia americana ...

Wall Street in territorio positivo : Wall Street continua la sessione in rialzo , grazie anche al superindice migliore delle attese . Buone notizie sono giunte anche dai sussidi alla disoccupazione e dal PhillyFed . L'indice Dow Jones ...

Wall Street stratosferica - l'Europa no! : Più modesto il calo di Parigi, -0,1%,, mentre oggi Londra, +0,9%, ha messo a segno un altro ottimo rialzo, confermando che la sua economia non avrà ripercussioni negative dalla Brexit. Positiva anche ...

Borse - Piazza Affari sfrutta l'onda rialzista di Wall Street : La politica accomodante degli istituti centrali incrementa gli acquisti anche sull'obbligazionario italiano. Il rendimento del Btp 10 anni scende al 2,45% . Si restringe leggermente anche lo spread ...

Wall Street in rosso scontando pessimismo Fed : Fatica la Borsa di New York all'Opening Bell , ancora scossa dalle dichiarazioni fatte ieri dalla Federal Reserve che, oltre a confermare il mantenimento inalterato dei tassi agli attuali livelli, ha ...

Levi Strauss pronta al debutto a Wall Street : E' tutto pronto a Wall Street per il ritorno in Borsa di Levi Strauss . Il gruppo americano che produce i famosi blu jeans conosciuti in tutto il mondo debutterà tra poche ore sul mercato statunitense al prezzi di 17 dollari per azione. Sopra la forchetta indicata tra 14 e 16 dollari. Levi Strauss & Co. viene così valutata 6,55 miliardi di ...