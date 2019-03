Sci | Innerhofer cade e si rompe i legamenti del ginocchio sinistro durante SuperG

Sci alpino - brutto infortunio per Innerhofer a Cortina : sospetta rottura del crociato anteriore sinistro per l'azzurro : L'atleta italiano pare abbia riportato la rottura del crociato nel corso del SuperG degli Assoluti di Cortina svolto questa mattina Brutte notizie per Christof Innerhofer , l'atleta italiano infatti ...

Sci alpino - infortunio a Christof Innerhofer nel corso dei Campionati Italiani : si sospetta la rottura del crociato : Sulle nevi di Cortina d’Ampezzo si stanno disputando in questi giorni i Campionati Italiani di sci alpino a chiosa della stagione agonistica. Dopo l’oro nella discesa libera, Matteo Marsaglia ha concesso il bis in superG, precedendo di 37 centesimi lo svedese Mattias Roenngren, che era comunque fuori classifica agli Assoluti, il campione del mondo ad Are (Svezia) Dominik Paris e Mattia Casse, entrambi terzi con 63 centesimi di ritardo. Una ...

Sci alpino - Campionati Italiani 2019 : Christof Innerhofer concede il bis in combinata : Christof Innerhofer si laurea per il secondo anno consecutivo Campione Italiano nella combinata maschile. Agli assoluti di Cortina l’altoatesino ha rispettato il pronostico iniziale, mettendosi al collo la medaglia d’oro. Innerhofer ha sfruttato anche l’assenza in slalom di Matteo Marsaglia, vincitore al mattino del titolo in discesa, e di Dominik Paris, terzo al traguardo. Innerhofer aveva un enorme vantaggio rispetto agli ...

Sci alpino - Campionati italiani 2019 : Matteo Marsaglia beffa Innerhofer e Paris : Epilogo a sorpresa per quanto riguarda i Campionati italiani di sci alpino nella discesa libera al maschile: sulla nuova pista di Cortina, la Vertigine, che ospiterà i Mondiali nel 2021, ad imporsi è il veterano Matteo Marsaglia. L’atleta romano, già vincitore nella specialità nel 2011 e 2015, è riuscito a beffare tutti i rivali partendo con il pettorale numero 2. Costretti ad arrendersi i due uomini più attesi in una gara decisa davvero ...

Sci alpino - Campionati Italiani 2019 : Dominik Paris e Christof Innerhofer in risalto nelle prove - testata la pista dei Mondiali di Cortina : A Cortina d’Ampezzo si conclude la lunga stagione dello sci alpino con i Campionati Italiani. Oggi sono andate in scena le prove cronometrate della discesa libera maschile e si sono messi subito in luce Dominik Paris e Christof Innerhofer sulla nuova pista Vertigine, quella che ospiterà i Mondiali 2021. Il Campione del Mondo di superG ha realizzato il tempo di 1:27.24 precedendo l’arrembante Mattia Casse di 27 centesimi e Christof ...

Sci alpino - Dominik Paris : “Darò il massimo in ogni caso”; Christof Innerhofer : “Sono arrabbiato per oggi - pista che mi piace” : Dominik Paris è stato il migliore nella seconda ed ultima prova cronometrata della discesa maschile, valida per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino a Soldeau. L’altoatesino, dando conferma del suo straordinario stato di forma, ha preceduto di 48 centesimi lo svizzero Mauro Caviezel (+0″48) e il norvegese Adrian Smiseth Sejersted (+0″55). Solo settimo il grande rivale per la Coppa di specialità, lo svizzero Beat Feuz, che ...

Sci - discesa maschile a Soldeu : Paris si arrende a Beat Feuz - Innerhofer critico nei confronti della pista : Innerhofer e Paris hanno parlato dopo la seconda prova di discesa maschile disputata a Soldeu Le dichiarazioni degli azzurri dopo la seconda prova di discesa maschile disputata a Soldeu. Dominik Paris: “Ieri dovevo testare la pista, con tante curve, oggi ho spinto di più ed è andata un po’ meglio. Vincere la coppa di specialità secondo me è quasi impossibile perché Beat Feuz è in gran forma e non credo che sbaglierà. Ma un ...

Sci alpino – Prima prova di di scesa maschile : Innerhofer terzo ad Andorra : Innerhofer terzo nella Prima prova di discesa maschile ad Andorra, Paris guardingo è quindicesimo Christof Innerhofer subito a mille, Dominik Paris studioso della situazione. I due azzurri hanno affrontato con stati d’animo differenti il primo allenamento ufficiale in vosta della discesa mashcile che chiude la Coppa del mondo di specialità sulla pista di Andorra, il finanziere di Gais (Bz) ha siglato il terzo tempo a pari merito con ...