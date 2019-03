Pregiudicato ucciso | forse faida Gargano

Sparatoria in strada - ucciso un Pregiudicato : Un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella tarda mattinata di oggi in piazzale Ferro a La Spezia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ancora da accertare la dinamica dell'omicidio. Sul caso indaga la polizia di Genova. L'uomo deceduto nella Sparatoria in piazza alla Spezia è un pregiudicato di 50 anni.