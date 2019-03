Mattarella : il memorandum con la Cina è strategico per Ue e Italia. Xi : tra noi nessun conflitto interessi fondamentali : Il memorandum Italia-Cina rappresenta un "Interesse in ambito della strategia Ue". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine dell'incontro al Quirinale con il presidente cinese Xi Jinping. "La firma del memorandum Italia-Cina - ha rilevato - è un segno dell'attenzione per una cornice ideale per un incremento delle collaborazioni congiunte tra imprese italiane e imprese cinese". Dal canto suo, il presidente cinese, ...