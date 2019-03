Liti tra compagni | Dzeko-El Shaarawy è solo l’ultimo caso di una lunga serie | tutti i

calcioweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) La lite negli spogliatoi tra i due attaccanti della Roma Edine Stephan Ell’ultima di una, che arriva a pochi giorni da quella più plateale, avvenuta in panchina tra i due giocatori del Milan Franck Kessié e Lucas Biglia durante il secondo tempo del derby perso con l’Inter. Tra le peggiori discussioni avvenute tradi squadra nella storia del calcio, spicca quella tra l’ex interista Ousmane Dabo e Joey Barton, col primo finito in ospedale ai tempi del Manchester City. Barton, infatti, chiamò Dabo ”femminuccia” per essersi rivolto alle forze dell’ordine, e si beccò una sentenza di quattro mesi di prigione più 200 ore di servizi sociali. Ma è celebre anche quella tra Arjen Robben e Frank Ribery per un pallone non passato, con idi squadra dovettero trascinarli via poiché entrambi non avevano ...

