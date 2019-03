' Libertà per gli uiguri' in Cina l appello internazionale nel giorno di Xi a Roma

Chi era Lorenzo Orsetti - ucciso dall’Isis in Siria : combatteva per la democrazia e la Libertà : Trentatré anni, Lorenzo Orsetti si era arruolato con le truppe curde oltre un anno fa e combatteva contro i miliziani dello Stato Islamico. Diceva: "I curdi vogliono costruire una società più giusta più equa. L’emancipazione della donna, la cooperazione sociale, l’ecologia sociale e, naturalmente, la democrazia. Per questi ideali sarei stato pronto a combattere anche altrove".Continua a leggere

Eretici - Tomaso Montanari racconta Paolo Veronese : “Si scontrò con l’Inquisizione per la Libertà dell’arte” : Dopo Socrate e Giorgio La Pira, Tomaso Montanari racconta la figura di Paolo Veronese nel suo programma “Eretici”, realizzato da Loft Produzioni in esclusiva per la piattaforma Loft (www.iloft.it e app Loft), da un’idea di Alessandro Garramone e Annalisa Reggi con la collaborazione di Matteo Billi, Nanni Delbecchi e Simone Rota. “Pochi penseranno a il Veronese come a un eretico eppure lo è eccome”, spiega lo storico dell’arte. ...

Anna Galiena : "Sul palco a 4 anni - uno choc ma lì ho scoperto la Libertà" : 'La prima volta che sono salita su un palco avevo 4 anni. Mi ci hanno messo le suore dell'asilo. Fu un'esperienza violenta ma allo stesso tempo bella perché ricordo di essermi sentita amata e libera. ...

Alloggi - Attilio Monosi ci riprova : depositata nuova istanza per ottenere la Libertà : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Giappone - ok a Libertà su cauzione per ex presidente Nissan Ghosn : Il tribunale di Tokyo ha approvato la richiesta di libertà su cauzione per Carlos Ghosn, ex presidente di Nissan-Renault-Mitsubishi Motors in carcere dal 19 novembre. La cauzione per l'ex tycoon ...

Sorvegliare per punire - cosa c'entrano i segreti con la Libertà di tutti : Ma, se ci si sofferma a pensare, nella scatola penitenziale che Carlo Borromeo aveva creato agli albori del "mondo nuovo", c'era un'intuizione profetica, la stessa che Foucault coglierà, seppure per ...

"Porti aperti e Libertà per navi". E Malta ora punisce Sea Watch : Non è finito il braccio di ferro tra Malta e la Sea Watch . Tre attivisti della Ong infatti sono stati sanzionati con una multa da 6000 euro da parte dell'Autorità per i Trasporti di La Valletta per ...

Moretti - oggi l'interrogatorio di Antonio : dopo il no del gip all'istanza per tonare in Libertà è ancora ai domiciliari : Anche Antonio Moretti ha deciso di parlare di fronte al pm. Il capostipite della famiglia, dopo che si è visto respingere dal Gip Piergiorgio Ponticelli l'istanza di remissione in libertà , è ancora ...

Facebook - perché la causa persa contro Mediaset mette in pericolo la Libertà di parola : È il febbraio del 2010, Reti televisive italiane (Rti) e Valentina Ponzone – interprete della sigla di Kilari, un cartone animato – scoprono che su Facebook è stata aperta una pagina dal titolo “Valentina Ponzone nei panni di Kilari è assolutamente ridicola” e che la pagina ci ha messo poco a divenire, tra l’altro, ricettacolo di un certo numero di insulti indiscutibilmente volgari e offensivi nei confronti della Ponzone, di critiche ...

Nave Diciotti - 41 dei migranti vuole un risarcimento danni per essere stati privati della Libertà : Nave Diciotti, ancora non è finita 41 profughi presenti sull’imbarcazione chiedono un risarcimento Un ricorso d’urgenza al tribunale civile di Roma per chiedere un risarcimento danni per essere stati privati della libertà personale a bordo della Nave Diciotti nel porto di Catania. Lo hanno presentato 41 profughi eritrei che erano a bordo della Nave della … L'articolo Nave Diciotti, 41 dei migranti vuole un risarcimento danni per ...

Ruba 12mila euro di energia elettrica - il giudice la rimette in Libertà perché è povera : La donna, una 64enne con un passato di ristrettezze e privazioni, non poteva pagare l'energia elettrica

Le quote per la musica italiana in radio non servono. La regola dovrebbe essere Libertà di scelta : Si ritorna a parlare di quote obbligatorie di programmazione di musica italiana nelle radio , accade ciclicamente da molti anni e, c'è ancora chi pensa che possano essere uno strumento di sostegno al ...

Simon&TheStars weekend : Cancro ti serve Libertà - Capricorno l'amore gira per il verso giusto : Certo, la giornata di giovedì 14, quando il mondo festeggerà gli innamorati, tu potresti essere preso. Ma almeno la sera, se riesci, ritagliati un po' di tempo. In fondo, certi riti vanno rispettati. ...

Su Pallosu - la spiaggia italiana dove i gatti vivono in Libertà - e sono chiamati per nome - : Siamo un esempio che riesce a coniugare felicemente diritti animali ed economia. Le nostre presenze turistiche portano un indotto economico a tutto il territorio», chiarisce Atzori, sottolineando ...