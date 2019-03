tg.la7

(Di venerdì 22 marzo 2019) Il sindaco di Riace, sarà processato per associazione a delinquere. Ma, era stato scagionato dal gip per questo reato. Resta sospeso dall'incarico e ai domiciliari per favoreggiamento dell'...

RaiNews : La Procura di Locri ha chiesto il rinvio a giudizio per Domenico Lucano, sindaco sospeso di Riace, attualmente sott… - Linkiesta : La procura di #Locri ha chiesto il rinvio a giudizio per #MimmoLucano, il sindaco di #Riace accusato di favoreggiam… - RaiNews : #Riace, Procura di Locri chiede rinvio a giudizio per Domenico #Lucano. Notizia in aggiornamento su… -