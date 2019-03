calcioweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) Solo ieri Mauroè tornato ad allenarsi con il gruppo. Dopo la lunga telenevola andata avanti con l’Inter, ieri l’attaccante ha iniziato il lavoro coi compagni, ma ci vuole chiaramente un po’ di tempo per tornare alla condizione migliore.Proprio per questo il Ct dell’Argentina Lionelha deciso di non convocarlo per le amichevoli contro Venezuela (questa sera a Madrid) e Marocco (il 26 a Tangeri). Ecco le parole in merito alla scelta: “Ho parlato con Mauro prima di diramare le convocazioni, gli ho spiegato il motivo per cui è stato escluso. Vedremo da qui alla Coppa America se le cose cambieranno e poi decideremo se convocarlo o no, di sicuro la situazione attuale non è quella ideale per noi“.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolodall’Argentina, il Ct ...

LucaPicafizz : RT @ProfidiAndrea: ???? #Inter ?? #SkySport: '#Icardi prima in gruppo e poi lavora a parte. Con lui anche Radja #Nainggolan' #Fantacalcio… - CalcioWeb : #Icardi fuori dall'#Argentina, il Ct #Scaloni: 'Situazione all'Inter non è l'ideale per noi' - _andrea_carta : Icardi torna in gruppo e gli fanno svolgere parte dell’allenamento differenziato. Normale e giusto, dato che è fuo… -