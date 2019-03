Di Maio | La giunta Raggi deve andare avanti

agi

(Di venerdì 22 marzo 2019) "Non vedo un caso Roma, vedo il caso De Vito, che non fa già più parte del Movimento, trenta secondi dopo che l'abbiamo saputo. La, ha una missione difficilissima mettere a posto la città di Roma". Lo ha detto il vice premier Luigi Diad Agorà su Rai Tre, smentendo così gli articoli apparsi sui giornali secondo i quali il M5s starebbe valutando di togliere il simbolo all'amministrazione della Capitale."Qui stiamo parlando di commercio estero, noi siamo alleati degli Stati Uniti, siamo nella Nato e siamo nell'Unione Europea. Non stiamo facendo nuove alleanze geopolitiche", ha poi detto il ministro a proposito del memorandum tra Italia e Cina. "In tema di commercio estero - aggiunge - chi arriva prima aiuta per primo le proprie imprese. Ora Germania e Francia esportano in Cina molto più di noi. Noi in questo ...

