Bus dirottato | Sy al gip | «Ho sentito le voci dei bimbi in mare e ho agito»

Bus dirottato - Sy al gip : «Non mi pento - volevo la notorietà internazionale» : Voleva che il suo gesto avesse rilevanza internazionale e al tempo stesso mostra segni di squilibro psichico. «A lui non interessava avere un effetto nazionale, lui voleva dare la massima...

AutoBus dirottato - un papà : «Ci vorrà tempo per rimarginare le ferite che i bambini portano dentro» : Il bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoZoe era sull’Autobus dirottato e dato alle fiamme a San Donato Milanese. Dopo l’intervento dei carabinieri è fuggita insieme ai compagni e, nella concitazione di quei momenti, è caduta e ha battuto la testa. È stata ricoverata in ospedale: sta meglio, almeno fisicamente. Ma ci vorrà del tempo per rimarginare le ferite che, come i suoi compagni ...

VIDEO Il bambino che ha fatto da ostaggio sul Bus dirottato : "Sapevo di fare una cosa importante" : E' tornato a scuola il 12enne che volontariamente si è consegnato a Ousseynou Sy ed è stato l'ultimo a scendere dal bus dirottato.

Bus dirottato - nessun pentimento dell'attentatore : in carcere isolato dagli altri detenuti : "Mi sono sacrificato per l'Africa": sicuro di sé, lucido e irremovibile, Ousseynou Sy, il 46enne cittadino italiano d'origine senegalese che mercoledì a Crema ha sequestrato uno scuolabus con 51 alunni, tutti salvi, e ha minacciato una strage, non mostra alcun segno di pentimento né di ravvedimento. Da due giorni recluso nel carcere milanese di San Vittore, non è stato il 'benvenuto': gli altri detenuti l'hanno accolto con lanci di uova e arance ...

La7 - Myrta Merlino e il piccolo eroe dello scuolaBus dirottato : «Riflessione sullo Ius soli» : L'Aria che Tira Adam è uno dei piccoli eroi che ieri, assieme ai Carabinieri, hanno permesso che il sequestro dello scuolabus non finisse in tragedia. Il bambino, nato in Italia da genitori marocchini, è intervenuto stamane a L’Aria che Tira assieme al padre Khalid per offrire la propria testimonianza. Su La7, però, non si è parlato solo della sventata strage: il fatto che il ragazzino non abbia la cittadinanza italiana (sebbene sia ...

Ramy Shehata - l'eroe ragazzino del Bus dirottato : «Da grande farò il carabiniere» : «Da grande vorrei fare il carabiniere». A dirlo è Ramy Shehata, il 13enne diventato ormai un piccolo eroe per aver chiamato il 112 dall'interno del bus. Bus dirottato, il...

Bus dirottato - il delirio di Sy : «Volevo che l'Africa si alzasse» : «Questa cosa ce l'avevo in testa da un po'». Questa cosa è il dirottamento di un bus carico di 51 ragazzini delle medie e imbevuto di gasolio, una storia che sembra un...

Bus dirottato - l'autista "avverte" i carabinieri : "Non sparate - è pieno di gasolio" | Ecco l'audio : Le urla di Sy al 112: "Sto andando sulla pista di Linate, non voglio vedere nessuno nell'arco di due chilometri. Qui è pieno di gasolio". Questo l'audio inedito della telefonat, dopo aver strappato di mano il cellulare all'insegnante che aveva chiamato i carabinieri

Bus dirottato : il governo darà la cittadinanza italiana al giovane Ramy Shehata : Il governo gialloverde ha deciso di concedere la cittadinanza italiana per motivi speciali al giovanissimo Ramy Shehata, il bimbo di 13 anni che ieri pomeriggio, mentre era a bordo dell'autobus dirottato da Ousseynou Sy a San Donato Milanese, ha chiamato per primo il 113 ed è riuscito a lanciare l'allarme.Il bimbo, nato in Italia da genitori egiziani, è riuscito insieme ad un compagno di nascondere il proprio telefono ...

Bus dirottato - sfida al 'terrorista' : storia a lieto fine grazie ai piccoli Rami e Adam : Eroi tanto quanto i carabinieri. Se la terribile storia dello scuolabus di Crema, sequestrato con a bordo 51 alunni e poi incendiato, che da ieri rimbalza su tutti i giornali e telegiornali ha avuto un lieto fine, lo si deve a dei bambini lucidi e intraprendenti. In particolare due, Rami e Adam, 12 anni entrambi. Armati di coraggio e di cellulare, sono stati loro a sventare l'attentato terroristico ordito da Ousseynou Sy, 46 anni, origini ...

Bus dirottato - l’autista ai carabinieri : “State a distanza. Non sparate - è tutto gasolio qui”. L’audio della telefonata : Nell’audio Ousseynou Sy, l’autista 47enne delle Autoguidovie di Crema che mercoledì 20 marzo ha sequestrato e poi dato alle fiamme un autobus con a bordo 51 studenti della scuola media “Vailati” di Crema sulla statale Paullese, al telefono con i carabinieri annuncia la sua intenzione di andare sulla pista di Linate. “Non voglio vedere nessuno nell’arco di 2 chilometri, ci sono solo bambini qua – urla al centralinista -. ...

Bus dirottato a Milano - chi è l'autista Ousseynou Sy che aveva premeditato una strage : Chi è l'autista del bus che ha provocato il terrore sequestrando gli studenti? Ousseynou Sy, una vita passata in sordina, un matrimonio finito male, con una separazione burrascosa e degli...

Bus dirottato - la telefonata di Adam al 112 : "Ci stanno rapendo - fate presto" : "Non è un film, non possiamo perdere la vita, fate presto", afferma il giovane al carabiniere in ascolto che si mette subito in allerta e ordina ai colleghi l'invio di una pattuglia

Bus dirottato e bruciato - la telefonata al 112 del bambino : "Non possiamo morire". L'audio : "Signore, ci stanno rapendo in un pullman. Ci minacciano con il coltello - dice il bimbo all'operatore del 112, che cerca di...