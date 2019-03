Bus in fiamme a Milano - Sy : 'Bimbi morti in mare mi dicevano di colpire'. Il legale : 'Segni di squilibrio'. I dubbi del giudice : Come riferito dal suo legale, Davide Lacchini , l'uomo davanti al gip 'ha lodato la politica italiana sulle migrazioni' e spiegato che il suo messaggio era 'nessuno dall'Africa deve venire in Europa'.

Bus in fiamme a Milano - Sy : 'Sentivo voci dei bimbi morti - dicevano : 'Colpisci''. Il legale : 'Squilibrio'. Il gip : 'Non sembra' : Come riferito dal suo legale, Davide Lacchini , l'uomo davanti al gip 'ha lodato la politica italiana sulle migrazioni' e spiegato che il suo messaggio era 'nessuno dall'Africa deve venire in Europa'.

Luigi Manconi a TPI : 'Nel dramma del Bus dato alle fiamme a Milano c'è la duplicità dell'immigrazione' : ... alla guerra dei poveri, alla guerra dei penultimi contro gli ultimi - impresa difficile ma non impossibile, che può affrontare la politica - certamente la xenofobia, paura del diverso, dello ...

Bus Milano - Di Maio : "Ius soli non è in agenda" : Il dramma dello scuolabus dirottato ha fatto riemergere con forza la questione dello ius soli, dopo che il Viminale si è reso pronto a riconoscere la cittadinanza a Ramy , il 13enne eroe che ha dato l'...

Bus INCENDIATO - 'OUSSEYNOU SY RESTI IN CARCERE'/ Milano - uova e frutta contro autista : Bus INCENDIATO a Milano, la decisione dei pm "Ousseynou Sy rimanga in carcere": intanto gli altri detenuti si sono scagliati contro il dirottatore.

AutoBus incendiato a Milano - circolare del Viminale : 'Più controlli sugli autisti' | : Dopo il sequestro dei 51 ragazzini da parte del conducente sulla Paullese arriva la stretta del ministero: un avviso a tutti i prefetti richiama alla puntuale applicazione della normativa vigente per ...

Bus in fiamme a Milano - pm : “Ousseynou Sy resti in carcere - può colpire ancora” : Chiedono Ousseynou Sy, il 47enne che due giorni fa ha dirottato il bus che guidava con 51 bambini e tre adulti a bordo e poi gli ha dato fuoco, resti in carcere perché c’è il “rischio di reiterazione del reato”. È quanto scrivono nella richiesta di custodia cautelare in carcere i pm di Milano Alberto Nobili e Luca Poniz, titolari dell’inchiesta per sequestro di persona e strage. Da fonti della procura si esclude, come ...

Bus Milano - autista tentò strage anche due giorni prima : «Bloccato da una prof» : dal nostro inviato CREMA Il materiale, dicono gli investigatori, l'aveva acquistato da un po'. Le fascette da elettricista per immobilizzare gli ostaggi, l'accendigas per far saltare in...

AutoBus in fiamme a Milano - il Viminale : 'Più controlli sugli autisti' - : Dopo il sequestro dei 51 ragazzini da parte del conducente sulla Paullese arriva la stretta del ministero: un avviso a tutti i prefetti richiama alla puntuale applicazione della normativa vigente per ...

AutoBus in fiamme a Milano - il Viminale : "Più controlli sugli autisti" : Autobus in fiamme a Milano, il Viminale: "Più controlli sugli autisti" Dopo il sequestro dei 51 ragazzini da parte del conducente sulla Paullese arriva la stretta del ministero: un avviso a tutti i prefetti richiama alla puntuale applicazione della normativa vigente per il rilascio e il rinnovo delle ...

Bus Milano - autista tentò la strage anche due giorni prima : «Bloccato da una prof» : dal nostro inviato CREMA Il materiale, dicono gli investigatori, l'aveva acquistato da un po'. Le fascette da elettricista per immobilizzare gli ostaggi, l'accendigas per far saltare in...

Bus Milano - il ministro Bussetti : "Mai più pregiudicati e ubriachi a scuola" : "Hanno affrontato una situazione drammatica con una straordinaria lucidità, mantenendo sangue freddo. Meritano il nostro rispetto e la nostra ammirazione". Marco Bussetti , ministro dell'Istruzione ed ...

Incendio autoBus a Milano - l’autista prepara taniche di benzina. VIDEO : Incendio autobus a Milano, l’autista prepara taniche di benzina. VIDEO La registrazione mostra il dirottatore a un distributore di benzina di Madignano mentre riempie diversi contenitori con del gasolio. Si tratta della stessa sostanza con cui ha poi cosparso il bus con a bordo 51 studenti Parole chiave: ...

Ramy - Samir e gli altri : la telefonata dei bambini eroi sull'autoBus in fiamme a Milano - Sky TG24 - : Samir ha finto di non avere il telefono e lo ha nascosto. Ramy è riuscito a chiamare il 112. Suo padre, di origine egiziana, chiede ora la cittadinanza italiana per il figlio. Viminale pronto a farsi ...