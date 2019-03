Atl Montecompatri calcio | III cat | Longo | “Errori arbitrali grossi | ma anche noi

romadailynews

(Di venerdì 22 marzo 2019) Roma – Non riesce a spiccare il volo la Terza categoria dell’Atletico. La squadra di mister Daniele Nardi, dopo la bella vittoria esterna di Valmontone, non ha saputo sfruttare il fattore campo (ancora una volta) e non è riuscito ad andare oltre l’1-1 nel derby contro lo Gemit Monteporzio.“Non siamo riusciti a concretizzare come dovevamo la nostra chiara superiorità – dice il portiere classe 1994 Andrea– Non sono praticamente mai stato impegnato nel corso della gara, mentre noi abbiamo sciupato tante occasioni prima e dopo il gol del vantaggio realizzato da Nardella. Poi l’arbitro, al 98esimo e dopo aver concesso “solo” cinque minuti di recupero, ha assegnato undi rigore alla squadra ospite praticamente inesistente, tanto chegli avversari non avevano protestato per l’episodio. E’ stata una beffa incredibile, ma purtroppo non è la prima ...

