Aquilani ricorda esordio in A | ' Arbitro Pieri aspettò che toccassi la palla per fischiare'

Alberto Aquilani ricorda l'esordio con la Roma : "L'arbitro mi disse : 'finché non tocchi il pallone - non fischio la fine" : Storie di calcio e di passione. Alberto Aquilani ricorda su Instagram il giorno dell'esordio in serie A, con la maglia della Roma. Era il 10 maggio 2003 e il 18enne centrocampista sostituì l'esperto Emerson nei minuti di recupero della sfida contro il Torino, poi vinta dai giallorossi 3-1. Aquilani, tuttavia, in quei tre minuti di recupero decretati dall'arbitro Tiziano Pieri non riuscì a toccare il pallone. Fu in quel momento che ...