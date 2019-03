Noi le mele marce le cacciamo subito Questa è la differenza tra noi e gli altri

huffingtonpost

(Di giovedì 21 marzo 2019) "Noi leleè latra noi e glipartiti". Il vicepremier e capo politico del M5S Luigi Di Maio, intervistato dal Fatto Quotidiano, ribadisce la linea dura contro il pentastellatollo De Vito, il presidente dell'assemblea capitolina finito in carcere nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma.L'arresto di De Vito e quello del precedente presidente del Consiglio comunale di Roma, il dem Mirko Coratti, "sono completamenti diversi. Oltre a Coratti vennero arrestati e indagatiesponenti del Pd. Stiamo parlando di Mafia capitale, mentre nel caso del M5S si tratta di un singolo che ha venduto la sua anima a dei delinquenti e che abbiamo immediatamente espulso", afferma Di Maio.In merito allo stadio, "il progetto, dopo il nostro intervento, è migliorato. Sono diminuite le cubature ed è stato reso ...

