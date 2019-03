New York | nella bufera Svb Financial

New York : senza freni Seagate Technology : Ottima performance per l' azienda americana attiva nel settore storage , che scambia in rialzo del 6,43%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Seagate ...

New York : allunga il passo Arista Networks : Seduta decisamente positiva per Arista Networks , che tratta in rialzo del 5,79%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Arista Networks evidenzia un andamento più marcato rispetto ...

New York : perdite consistenti per Citizens Financial : Aggressivo avvitamento per Citizens Financial , che tratta in perdita del 2,22% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Citizens Financial rileva un allentamento della curva rispetto ...

New York : scambi in forte rialzo per Skyworks Solutions : rialzo per Skyworks Solutions , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,09%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

New York : exploit di Darden Restaurants : Prepotente rialzo per Darden Restaurants , che mostra una salita bruciante del 6,25% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Darden Restaurants evidenzia un ...

New York : pioggia di acquisti su Toll Brothers : Prepotente rialzo per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che mostra una salita bruciante del 2,52% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Toll Brothers è più ...

New York : amplia l'ascesa Tiffany : Rialzo per la gioielleria americana , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,40%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra ...

Caduta vertiginosa di Keycorp sul mercato di New York : Aggressivo avvitamento per Keycorp , che tratta in perdita del 3,69% sui valori precedenti. L'andamento di Keycorp nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, ...

New York : acquisti a mani basse su Noble Energy : Rialzo per Noble Energy , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,90%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista ...

New York : scambi in forte rialzo per Devon Energy : Prepotente rialzo per Devon Energy , che mostra una salita bruciante del 3,94% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

New York : PVH scende verso 105 - 8 M - Dollaro USA : A picco l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che presenta un pessimo -2,74%. La tendenza ad una settimana di PVH è più fiacca rispetto all'andamento del ...

New York : brusca correzione per Nordstrom : Affonda sul mercato il retailer del lusso statunitense , che soffre con un calo del 2,45%. Lo scenario su base settimanale di Nordstrom rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa ...

New York : i venditori si accaniscono su Nektar Therapeutics : Ribasso scomposto per Nektar Therapeutics , che esibisce una perdita secca del 6,25% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Nektar Therapeutics è più fiacca rispetto all'andamento ...

New York : in forte denaro Pioneer Natural Resources : Seduta decisamente positiva per Pioneer Natural Resources , che tratta in rialzo del 2,29%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Pioneer ...