Javier Hernández | il miglior calciatore messicano in Europa

(Di giovedì 21 marzo 2019) Nell’ultimo turno di Premier League, se ce ne fosse stato ancora bisogno,ha dimostrato per l’ennesima volta il perché viene considerato come ila giocare nel vecchio continente.Calcio estero, Storie, Messico, Chicharito/ Con una doppietta negli ultimi minuti di gioco ha permesso al suo West Ham di ribaltare e vincere una partita che fino a poco prima sembrava un miraggio anche solo pareggiarla.L’attaccante, ormai inda quasi un decennio, si è spesso rivelato decisivo per i club nei quali ha militato pur se in alcuni casi non partiva tra i titolari; il suo impatto dalla panchina però ha sempre risolto situazioni complicate.Da quando ha lasciato il Messico per approdare in Inghilterra nel 2010,ha segnato più di 100 gol. Chissà cosa avrebbe fatto se, invece di passare al ...

