Contromano in autostrada | fermato 85enne

Genova - Contromano in autostrada : la pericolosa manovra al bivio con la A7. Revocata la patente : le immagini : Una pericolosa manovra, in contromano, in autostrada. È successo sul nodo di Genova, dove un 50enne ha fatto inversione sulla A7 per imboccare la A12. La polizia stradale lo ha identificato, gli ha tolto la patente e ha sottoposto a fermo amministrativo l’automobile. L'articolo Genova, contromano in autostrada: la pericolosa manovra al bivio con la A7. Revocata la patente: le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano.

Arriva il nuovo codice della strada : biciclette Contromano in città e limite autostrada a 150 km/h : Lega e Movimento 5 Stelle preparano la riforma del codice della strada: molte le novità, soprattutto riguardanti i ciclisti. Le biciclette potranno andare contromano nei centri abitati, potranno sfruttare le corsie di taxi e autobus e avranno la precedenza ai semafori, non dovendosi più mettere in coda alle auto. Per le auto si alza il limite di velocità sulle autostrade a tre corsie, Arrivando a 150 km/h.Continua a leggere

Il nuovo codice della strada giallo-verde : niente sigarette in auto - ciclisti Contromano e aumento della velocità in autostrada : Politiche sull'immigrazione, Reddito di cittadinanza, Quota 100 e non solo. Anche il codice della strada è all'attenzione del governo giallo-verde. Il testo, presentato alla Commissione Trasporti alla Camera, non è ancora definitivo ma già si intravedono le possibilità di una "rivoluzione" su più fronti. Aumenta il limite di velocità sulle autostrade con tre corsie, che raggiunge i 150 km/h. Il nuovo ...