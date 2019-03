Centro comandi della grafica | nuova app per le GPU Intel

surface-phone

(Di giovedì 21 marzo 2019)è unaapp che permette di sostituire il vecchio Pannello di controllo per modificare le opzioni delle GPUAnnuncio Abbiamo chiesto la vostra opinione e l’abbiamo ottenuta. Il vostro vecchio, noioso e formale Pannello di controllonon vi soddisfa più. Condividiamo il vostro pensiero, per questo ne abbiamo progettato uno completamente rinnovato! Stiamo integrando le modifiche che voi, giocatori, appassionati di home theatre, professionisti e sperimentatori abituali, avete richiesto. Utilizzando un approccio graduale, stiamo implementando uno strumento che siamo orgogliosi di condividere con voi: il®.Caratteristiche Nuovo design più intuitivo e con l’effetto Acrylic del Fluent Design. Guida visiva delle opzioni per capirne più facilmente il funzionamento. Opzioni per regolare lo ...

