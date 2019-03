Autobus in fiamme a Milano, autista sorvegliato a vista in carcere (Di giovedì 21 marzo 2019) Autobus in fiamme a Milano, autista sorvegliato a vista in carcere



L’uomo che ieri ha dirottato e dato fuoco a un pullman su cui viaggiava una scolaresca si trova in una cella insieme ad altri detenuti. È arrivato in carcere dopo essere stato medicato in ospedale per ustioni leggere. Oggi incontra anche psichiatra e psicologo







