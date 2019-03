TG RDN del 20 03 19

romadailynews

(Di mercoledì 20 marzo 2019) TERREMOTO IN CAMPIDOGLIO, ARRESTATO DE VITO (M5S) PER CORRUZIONETerremoto giudiziario nel Campidoglio a guida Cinque stelle. Il presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito, e’ stato arrestato con l’accusa di corruzione. Secondo le ipotesi dei pm, l’esponente pentastellato avrebbe ottenuto elargizioni dal costruttore Luca Parnasi in cambio della promessa di favorire il progetto collegato allo stadio della Roma. L’indagine “Congiunzione astrale” si concentra sugli atti di corruzione e il traffico di influenze illecite non solo per il nuovo impianto, ma anche per la costruzione di un albergo alla ex stazione di Trastevere e la riqualificazione degli ex Mercati generali. In carcere, oltre a De Vito, anche l’avvocato Camillo Mezzacapo, destinatario di incarichi professionali su segnalazione dello stesso esponente M5S. Altre due ...

