Nesli racconta Vengo in pace e lancia un’idea interessante per la classifica Fimi

(Di mercoledì 20 marzo 2019)in, il nuovo album di inediti atteso per venerdì 22 marzo, eun'ideaper ladegli album più venduti della settimana: dividere lo streaming dalle copie effettivamente vendute tra disco fisico e digitale.Ladegli album più venduti della settimana, infatti, si è di recente aperta allo streaming. Non solo le copie fisiche e digitali vendute dagli artisti ma anche gli ascolti in streaming da account Premium (a pagamento)no conteggiati ai fini di stilare ladegli album più venduti/ascoltati della settimana in Italia. In questo modo si ottiene un calderone confuso che rischia di falsare il mercato discografico o quantomeno di fornire un'idea distorta delle vendite effettive.Se una Laura Pausini e un Tiziano Ferro, ad esempio, vendono realmente e conquistano una posizione in...

