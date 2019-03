Milano | uomo uccide la compagna e poi confessa | ' L' ho soffocata perché urlava'

Milano - uomo dà fuoco ad autobus : terrore per i 51 ragazzi a bordo | : "Basta morti nel Mediterraneo". E' quanto avrebbe l'autista, senegalese di origine ma italiano dal 2004, che ha sequestrato il mezzo con a bordo due classi di una scuola media di Crema. Dopo aver ...

Milano - uomo sequestra bus con scolaresca e gli dà fuoco : arrestato | : L'autista, di origine senegalese ma italiano dal 2004, avrebbe urlato: "Basta morti nel Mediterraneo". Il salvataggio dei carabinieri grazie alla telefonata di uno studente. In 14 lievemente ...

Milano - uomo sequestra bus con scolaresca e gli dà fuoco : arrestato : Milano, uomo sequestra bus con scolaresca e gli dà fuoco: arrestato L'autista, di origine senegalese ma italiano dal 2004, avrebbe urlato: "Basta morti nel Mediterraneo". Il salvataggio dei carabinieri grazie alla telefonata di uno studente. In 14 lievemente intossicati Parole chiave: ...

Milano - uomo sequestra autobus con scolaresca e gli dà fuoco : fermato : Milano, uomo sequestra autobus con scolaresca e gli dà fuoco: fermato L'autista, di origine senegalese ma italiano dal 2004, avrebbe urlato: "Basta morti nel Mediterraneo". Il salvataggio dei carabinieri grazie alla telefonata di uno studente. In 15 lievemente intossicati Parole chiave: ...

Milano - uomo sequestra e incendia bus con scolaresca sulla Paullese : nessun ferito. FOTO : Un autista di autobus, il 47enne Ousseynou Sy, cittadino italiano di origine senegalese, ha dirottato il mezzo che guidava, carico di 51 ragazzi delle scuole medie e di tre accompagnatori, e una volta bloccato dai carabinieri gli ha dato fuoco. Tutti salvi gli occupanti, anche se per alcuni di loro è stato necessario un passaggio in ospedale. -- L'uomo, separato, aveva sposato una donna italiana e aveva due figli di 12 e 18 anni; aveva ...

Milano - uomo sequestra autobus con scolaresca e gli dà fuoco : fermato - : avvenuto a Pantigliate. L'uomo, un senegalese, è salito sul bus su cui viaggiava una scolaresca a Crema e, arrivato a Milano, ha appiccato il fuoco al mezzo, al grido di "Basta morti nel Mediterrano". ...

Milano - uomo incendia scuolabus sulla Paullese. Il video | : Un uomo ha appiccato il fuoco al mezzo sul quale viaggiavano bambini tra i 5 e gli 11 anni. A dare l'allarme sarebbe stato uno di loro. Il bilancio è di 12 ragazzini e due adulti intossicati

Milano - uomo sequestra autobus con scolaresca e gli dà fuoco : fermato | : avvenuto a Pantigliate. L'uomo, di origine senegalese ma italiano dal 2004, ha sequestrato un bus su cui viaggiava una scolaresca a Crema e, arrivato a Milano, ha appiccato il fuoco al grido di "Basta ...

Milano - uomo dà fuoco a un autobus con a bordo una scolaresca| Il video : Pericolo sulla strada provinciale. L’uomo ha fatto prima scendere tutti i passeggeri e poi ha sparso combustibile sul mezzo. Sia lui sia la scolaresca e l’autista dell’autobus sono illesi. Il 118 ha inviato sul posto un elicottero, 11 ambulanze e 4 automediche

Milano - uomo dà fuoco a bus con scolaresca sulla Paullese : fermato | : avvenuto sulla statale Paullese. L'uomo, un senegalese, è stato fermato: si trovava a bordo del bus insieme a una scolaresca quando ha cosparso il mezzo di benzina e ha tentato di appiccare le fiamme. ...

Milano - donna trovata morta in casa : si sospetta l’omicidio passionale - fermato un uomo : Da qualche giorno non riusciva a mettersi in contatto con la madre. Così la ragazza di 22 anni si è presentata a casa della donna, al quinto piano di un palazzo in via Piranesi, una strada residenziale nella zona est di Milano. Nessuno, però, le ha aperto la porta: allora, sempre più preoccupata, verso le 15:30 di martedì, ha chiamato i soccorsi. C’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco per entrare nell’abitazione: Roberta Priore, di 53 ...

Milano - donna trovata morta in casa : cuscino accanto al volto - un uomo in questura : Una donna di 53 anni, Roberta Priore, è stata trovata cadavere nel suo appartamento al quinto piano di un palazzo di via Piranesi, zona Est di Milano, nel pomeriggio di martedì 19 marzo. Sul caso ...

Milano - donna trovata morta in casa : un uomo sentito in questura : Una donna è stata trovata senza vita nella sua casa di via Piranesi, una strada residenziale della zona est di Milano. Il cadavere di Roberta Priore, 53 anni, era al quinto piano dello stabile dove ...

8 marzo - da Milano a Napoli : sciopero femminista di Non una di meno. Dipendente Atm aggredita da un uomo : Per il terzo anno di seguito Non una di meno ha organizzato, in occasione dell’8 marzo, uno sciopero femminista transnazionale in tutte le piazze d’Italia. La manifestazione, che l’anno scorso ha coinvolto circa settanta città italiane e più di settanta paesi nel mondo, ha come obiettivo quello di parlare innanzitutto della violenza di genere: “Femminicidi. Stupri”, si legge nell’appello che ha accompagnato ...